UCI deelt laatste WorldTour-ticket uit aan Fenix-Deceuninck

Fenix-Deceuninck mag zich volgend jaar een Women’s WorldTeam noemen. De internationale wielerunie UCI heeft vandaag het laatste WorldTour-ticket uitgedeeld aan de vrouwelijke tegenhanger van Alpecin-Deceuninck.

Fenix-Deceuninck lag al op pole-position om een WorldTour-ploeg te worden in 2023. De vrouwelijke tegenhanger van Alpecin-Deceuninck scoorde in 2022 namelijk heel wat meer punten dan AG Insurance-NXTG en Ceratizit-WNT, twee ploegen die eveneens interesse hadden in een WorldTour-status. De licentie van Fenix-Deceuninck is voor één jaar geldig, tot het einde van 2023.

De Women’s WorldTeam-divisie bestaat volgend jaar uit vijftien teams. Het gaat, naast nieuwkomer Fenix-Deceuninck, om Canyon-SRAM, EF Education-TIBCO-SVB, FDJ-SUEZ, GreenEdge Cycling, Human Powered Health, Liv Racing Teqfind, Movistar, Team DSM, Team Jumbo-Visma, Team SD Worx, Trek-Segafredo, UAE Team, Uno-X en Israel Premier Tech Roland.

AG Insurance en Ceratizit-WNT vallen (voor nu) dus buiten de boot en komen ook in 2023 weer uit op een continentale licentie. Na het seizoen 2023 vervallen overigens alle licenties. Dan zal de WorldRanking opnieuw een doorslaggevende rol gaan spelen bij gelijke geschiktheid van teams. Het puntentotaal over 2022 en 2023 zal beslissen welke ploegen zich in 2024 en 2025 WorldTour-teams mogen noemen. Vanaf 2026 worden licenties steeds voor drie jaar uitgeven.