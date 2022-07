Heldenonthaal voor Jonas Vingegaard in Denemarken

Jonas Vingegaard heeft met zijn overwinning in de Ronde van Frankrijk heel wat teweeggebracht in Denemarken. Dat bleek woensdag wel, toen de klassementskopman van Jumbo-Visma arriveerde in zijn thuisland. Zijn landgenoten ontvingen hem met alle egards.

Het begon onderweg al, in Vingegaards privéjet. De renner werd tijdens zijn vlucht richting Kopenhagen geëscorteerd door gevechtsvliegentuigen van de Deense defensie. Eenmaal geland, stond er een cabrio klaar, die de kersverse Tourwinnaar in zijn gele trui door de straten van de hoofdstad reed.

De plek van bestemming was het Tivoli-park, waar bijna een maand geleden ook de ploegenpresentatie van de Tour de France plaatsvond. Nu was het de plek om Jonas Vingegaard te huldigen. Op de weg daar naartoe werd ook nog gestopt bij het nabijgelegen stadshuis van Kopenhagen, waar de 25-jarige klimmer tijdens een balkonceremonie werd toegejuicht door duizenden fans.

25.000

Bij de huldiging waren 25.000 toeschouwers aanwezig. Dat hadden er meer kunnen zijn, maar vanwege veiligheidsoverwegingen werden niet meer mensen toegelaten. Tijdens de ploegenpresentatie eind juni waren er 15.000 bezoekers.

Kopenhagen is niet de enige plek waar de overwinning van Vingegaard wordt gevierd. Dinsdag was er al een feest in ’s Hertogenbosch, op het hoofdkwartier van Jumbo-Visma. Donderdag brengt Vingegaard het geel naar Glyngore, de plaats in Noord-Denemarken waar hij vandaan komt.

An iconic moment 🇩🇰 Jonas Vingegaard and his family on the balcony 👏#letourdk #TDF2022 pic.twitter.com/xGfHLncb9l — Grand Départ 2022 🇩🇰 (@letourdk) July 27, 2022