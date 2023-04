Professor aerodynamica: “Schat dat Pogacar tien à twintig seconden won door koerswagen”

Tadej Pogacar soleerde zondag op fenomenale wijze naar de zege in de Amstel Gold Race, maar de Sloveen kreeg daarbij wel een beetje hulp van de wagen van koersdirecteur Leo van Vliet. Deze reed op sommige momenten dermate dicht voor of achter hem, dat hij kon profiteren van de verminderde luchtweerstand. Maar hoe groot was het voordeel precies? Bert Blocken, professor aerodynamica aan de KU Leuven, zocht het uit voor Knack.

Blocken bestudeerde de beelden van de finale van de Amstel Gold Race en rekende met behulp van zijn tabellen uit welke winst Pogacar in deze fase behaalde dankzij de koerswagen. “In de finale heeft hij minstens een kleine twee minuten dicht achter de wagen van de koersdirectie en een motor kunnen rijden, een afstand die varieerde tussen tien à veertig meter”, zegt Blocken. “Dat heeft hem mínstens tien seconden voordeel opgeleverd. De meest voorzichtige inschatting, want Pogacar was niet altijd in beeld. Ik schat dus in totaal ergens tussen de tien à twintig seconden tijdswinst.’

“En dan moet je nog die voorlaatste passage aan finish erbij rekenen, waar de auto van koersdirecteur Leo van Vliet amper een tiental meter achter Pogacar reed. Dat levert een voordeel op omdat de wagen deels de onderdruk achter de renner wegneemt. In dat geval geldt ook: hoe kleiner de afstand tussen de fietser en de auto, hoe groter het ‘volgwageneffect’. Hierdoor kon Pogacar ook enkele seconden rapper fietsen.”

Lees ook: Opvallend moment in de finale: koerswagen rijdt lang voor Pogacar uit

“Overduidelijk koersvervalsing”

Blocken benadrukt dat Pogacar geen blaam treft. “Ik zou als renner ook profiteren van het zog van de wagen”, klinkt het. Bovendien had de UAE Emirates-kopman ook gewonnen zonder het draftingvoordeel, oordeelt hij.

Maar dat neemt niet weg dat Blocken verontwaardigd is over de actie van Leo van Vliet. “Dit was overduidelijk koersvervalsing. Een pure schande op het hoogste WorldTourniveau. Zelfs in een kermiskoers zou ik er schande over spreken.”

Van Vliet: “Er is niets aan de hand”

Van Vliet zei zelf eerder, in een reactie bij In het Wiel, dat hij zich niet voor kan stellen dat Pogacar heeft kunnen profiteren van de slipstream van de koerswagen. “Wij rijden er wel voor, maar daar heeft hij toch helemaal niets aan? Dan moet je het uitproberen. Ik heb zelf ook gefietst, ik kan het me niet voorstellen. Wat voor baat heb ik om dat te doen? Wij rijden er ver genoeg voor. Er is niets aan de hand”, aldus de koersdirecteur.

Volgens Blocken moet Van Vliet echter weldegelijk hebben geweten dat Pogacar profijt had van de auto. “Iedereen met een minimum aan ervaring in het wielrennen weet hoe belangrijk drafting is, achter een renner en in een peloton, of achter een motor of een auto. Al in 1899 werden er ‘drafting races’ achter treinen gehouden om snelheidsrecords te breken. 124 jaar later beweert Van Vliet dan zo’n onzin. Volstrekt ongepast, zowel zijn woorden als daden in de koers. De UCI mag dit niet onbestraft laten.”

Lees ook: Leo van Vliet reageert op auto-incident met Tadej Pogacar: “Ik kan er niets mee”