Opvallend moment in de finale: koerswagen rijdt lang voor Pogacar uit

Een opvallend moment in de finale van de Amstel Gold Race: de eenzame leider Tadej Pogacar kon lange tijd profiteren van de slipstream van de koerswagen, met directeur Leo van Vliet aan boord. Dit ging ook niet onopgemerkt voorbij op social media.

Pogačar wist vandaag op grootse wijze zijn favorietenrol waar te maken in de Amstel Gold Race. De Sloveen reed op goed dertig kilometer – op de flanken van de Keutenberg – weg van zijn laatste belagers Tom Pidcock en Ben Healy en soleerde vervolgens op imponerende wijze naar de overwinning.

De renner van UAE Emirates kreeg in de finale wel even ‘steun’ uit onverwachtse hoek. De koerswagen reed namelijk een behoorlijke lange tijd voor de solerende Pogačar uit. Dit schoot bij bepaalde wielervolgers, commentatoren en renners in het verkeerde keelgat.

“Schan-da-lig. Even serieus: Van Vliet beslist hier mede de koers. Healy kwam terug tot op 20 seconden, na twee keer draften op 10 meter is het weer een halve minuut. Schandalig, echt schandalig”, steekt Thijs Zonneveld zijn mening niet onder stoelen of banken.

Even serieus: Van Vliet beslist hier mede de koers. Healy kwam terug tot op 20 seconden, na twee keer draften op 10 meter is het weer een halve minuut. Schandalig, echt schandalig. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) April 16, 2023

Motor bikes one of the biggest problems in professional cycling? Hold my Amstel 🍺 said the driver of the race direction car in #AGR2023 🤦 pic.twitter.com/H7aJaCAOjE — Jonas Creteur (@jonas_creteur) April 16, 2023

Quality work by #AGR23 race organizers… motorpaced (Derny) racing on the track is always the most exciting. So, guess they are bringing it to the road now. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) April 16, 2023

Noticed today was actually first time in a while motorbikes were not interfering too much with the race, but yeah never mind👇🏼😅 #AGR2023 https://t.co/O849vvfnCn — Mike Teunissen (@MikeTeunissen) April 16, 2023

De achterbank was vol… vandaar dat hij er niet meer in kon🤣 — Edward Theuns (@EdwardTheuns) April 16, 2023