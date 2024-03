vrijdag 8 maart 2024 om 19:12

Primoz Roglic voegt twee Ardennenklassiekers toe aan programma

Primoz Roglic heeft twee Ardennenklassiekers toegevoegd aan zijn programma. Het gaat om de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat meldt GCN.

Roglic zal na Parijs-Nice eerst in actie komen in de Ronde van het Baskenland (1-6 april). Daarna volgen dus de Waalse Pijl (17 april) en Luik-Bastenaken-Luik (21 april). Beide wedstrijden zijn natuurlijk geen onbekend terrein voor de Sloveen. LBL staat al op zijn palmares, in de Waalse Pijl werd hij al een keer tweede.