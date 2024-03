vrijdag 8 maart 2024 om 08:38

‘Red Bull al vanaf Tour de France naam- en shirtsponsor van BORA-hansgrohe’

Red Bull zal al vanaf de Tour de France van 2024 de nieuwe naamsponsor van BORA-hansgrohe worden. Dat schrijft Cyclingnews en La Gazetta dello Sport vandaag. De energiedrankengigant verbindt zijn lot ook als naamsponsor aan de Duitse ploeg.

Begin dit jaar stapte Red Bull definitief in bij het WorldTeam. De energiedrankfabrikant nam eind vorig jaar al een meerderheidsbelang van 51% in het bedrijf van Ralph Denk, de entiteit achter de ploeg, maar moest nog wachten op goedkeuring van de Oostenrijkse Mededingingsautoriteit. Alle lichten staan sinds januari vanuit die hoek op groen.

Aangezien de UCI-regels drie titelsponsors toelaten, kunnen ook BORA en hansgrohe gewoon aan boord blijven in de naam van de ploeg. Zij zouden allebei al akkoord zijn gegaan met de toevoeging van Red Bull in de ploegnaam en op het shirt.

In aanloop naar de Tour de France zou de nieuwe identiteit en kleuren van de ploeg bekend worden gemaakt, gebaseerd op de branding van Red Bull. Kopman Primoz Roglic en zijn collega’s zouden zo in de Tour voor het eerst in het Red Bull-getinte shirt rijden.