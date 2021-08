Primoz Roglic optimaal voorbereid voor Vuelta: “Nu moeten we het laten zien”

Primož Roglič staat optimaal voorbereid aan de start van de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma aast op zijn derde eindzege op rij in de Ronde van Spanje en zaterdag kan hij in de openingstijdrit meteen een slag slaan. “We moeten het nu gaan laten zien en plezier maken”, kijkt de Sloveen vooruit in een online persconferentie.

Roglič denkt nog met plezier terug aan zijn laatste wedstrijd: hij won ruim twee weken geleden de olympische tijdrit in Tokio. “Dat hebben we even gevierd, vooral om te genieten van wat we bereikt hebben. Maar de laatste weken heb ik mij zo goed mogelijk voorbereid om in topvorm aan de start te staan van de Vuelta”, geeft hij aan.

Op de vraag of hij goed genoeg is om de Vuelta te winnen, reageert hij op zijn Roglič’. “We will see. We zullen dat pas weten na een paar dagen. En in ieder geval in de laatste week”, lacht hij. “Maar ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Ik heb er vertrouwen in en we zijn hier met een sterke ploeg. Ik denk alleen nog niet aan de eindzege. Dat helpt mij niet. Ik sta voor veel uitdagingen, maar als we de focus behouden en wat geluk hebben, want dat heb je ook nodig, dan komt de goede uitslag vanzelf.”

‘Zware strijd’

De concurrentie in de Vuelta is stevig dit jaar. Daarbij wordt vooral Egan Bernal genoemd, maar de kopman van Jumbo-Visma gaat daar liever niet op in. “Ik kan wel gaan denken aan wie mijn grootste concurrenten zijn, maar ik ben vooral bezig met de vraag hoe ik het elke dag ga aanpakken en hoe we dat met de ploeg gaan doen. Zonder fouten te maken. Daar maak ik mij druk om. Egan is super sterk, dat weet iedereen, maar hij is niet de enige. Er zijn nog meer favorieten. Het wordt een zware strijd”, aldus Roglič.

“Kijkers en journalisten willen graag een strijd tussen twee renners zien. Mij boeit dat niet, of het nu Tadej Pogačar of Egan Bernal is tegen wie ik rijd. Er zijn zoveel sterke renners hier. We kunnen niet meer dan ons best doen met de hele ploeg”, aldus de 31-jarige Sloveen.

‘Dit parcours is super moeilijk’

Zoals altijd biedt de Vuelta a España een veelzijdig parcours, dat Roglič overigens nog niet uitgebreid verkend heeft. “Ik ken de beklimmingen niet, omdat ik nog altijd redelijk nieuw ben in de Vuelta. Dus dat gaan we zien. Als je de benen hebt, is het geen probleem. Zo is het nu eenmaal”, blijft hij nuchter. “Op het eerste gezicht is het parcours super moeilijk. De eerste week is heel tricky. De tweede week is goed te controleren en de laatste week is heel uitdagend. Elke etappe kan in die slotweek beslissend zijn, tot en met etappe 21. Het is een van de meest lastige slotweken. Ik verwacht een heel spannende Vuelta voor alle volgers en kijkers.”

En dat begint zaterdag met de openingstijdrit van ruim zeven kilometer in Burgos, waarvoor Rogla de topfavoriet is. “Ik moet hem nog goed verkennen met de tijdritfiets, maar elke proloog of openingstijdrit is gewoon à bloc van start tot finish. Het verschillen zullen heel klein zijn. We moeten vechten voor elke seconde en je hebt sterke benen nodig”, kijkt Roglič vooruit.