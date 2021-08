Vuelta 2021: Primoz Roglic werkt openingstijdrit af op gouden fiets

Primož Roglič zal morgen op een speciale gouden fiets de openingstijdrit van de Vuelta a España afwerken. Zijn werkgever Jumbo-Visma heeft op social media enkele kiekjes gepost van de speciale fiets.

Tweevoudig Vuelta-winnaar Roglič zal de twee tijdritten in de komende Ronde van Spanje, te beginnen met de zeven kilometer lange openingstijdrit in Burgos, betwisten op een goud-zwarte fiets van fietsenleverancier Cervélo. Dit is een verwijzing naar zijn kersverse Olympische titel in het tijdrijden.

De Sloveen bleek op de Spelen in Tokio een klasse apart op het veeleisende parcours in Japan. Roglič was iets meer dan twee weken geleden meer dan een minuut sneller dan Tom Dumoulin en Rohan Dennis.

Roglič is overigens niet de enige renner die in de komende Vuelta zal koersen op een gouden Olympische fiets. Richard Carapaz, de Ecuadoraan die in Tokio Olympisch kampioen op de weg werd, rijdt de komende maanden op een gewone gouden wegfiets van fietsensponsor Pinarello. Het gaat om een Pinarello DOGMA F in speciale kleuren.

Look at those details🔎🤩 pic.twitter.com/ysR0OOod26 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 13, 2021