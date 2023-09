zaterdag 30 september 2023 om 16:10

Titanenstrijd op de San Luca! Primoz Roglic is Tadej Pogacar de baas in Giro dell’Emilia

Primoz Roglic heeft voor de derde keer in zijn carrière de Giro dell’Emilia op zijn naam geschreven. Op de slotklim naar de San Luca was de Sloveen met een machtig eindschot te sterk voor zijn landgenoot Tadej Pogacar. Simon Yates strandde op de derde plek.

De Giro dell’Emilia is natuurlijk vooral bekend vanwege het iconische finalerondje, maar de (aangepaste) aanloop was ook dit jaar weer verre van eenvoudig. Voordat de daadwerkelijke finale begon, wachtten de beklimming naar Samone (6 km aan 7,6%) en de Monte Nonascoso (5,9 km aan 7,1%). Na zo’n 165 van de 206 kilometer bereikten de renners het finalerondje in Bologna. Scherprechter op dit viereneenhalf keer te verrijden circuit was de San Luca (2,1 km aan 10%), waar bovenop traditiegetrouw ook de eindstreep was getrokken.

De vlucht van de dag bestond aanvankelijk uit acht renners. Op de klim naar Samone haakten Marcel Camprubi (Q36.5) en Matteo Montefiori (Technipes #inEmiliaRomagna) echter al af. Bleven vooraan over: Alex Bogna (Alpecin-Deceuninck), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Mattia Bais (EOLO-Kometa), Emanuele Ansoloni (Technipes #inEmiliaRomagna) en Floris De Tier (Bingoal WB).

Scaroni en Bais gaan samen door

In het peloton controleerden aanvankelijk UAE Emirates en Jumbo-Visma, die met respectievelijk Tadej Pogacar en Primoz Roglic de topfavorieten voor de zege in huis hadden. Later was het alleen de ploeg uit het Midden-Oosten die het tempo bepaalde. Door hun werk zakte het verschil met de kopgroep op de Monte Nonascoso al onder de minuut. Scaroni en Bais waren echter nog niet van plan om het voorgezien te houden aan het front en kozen de aanval. Met zijn tweeën kwamen ze over de top om hun avontuur samen voort te zetten.

Ze mochten Bologna nog binnenrijden met voorsprong, maar nog voor de voet van de San Luca slokte het peloton hen op. Op de eerste stroken van de beroemde beklimming zagen we een aanval van Alejandro Osorio (GW Shimano-Sidermec), die echter op een counter liep van Quentin Pacher (Groupama-FDJ). De Fransman kreeg even later het gezelschap van Chris Harper. Samen begonnen zij aan de vier lokale rondes.

Harper solo

Op de tweede beklimming van de San Luca ging Harper alleen door: hij gooide Pacher overboord. UAE Emirates mende – in de persoon van Rafal Majka – het peloton, waar we niettemin tegenaanvallen zagen. Simone Velasco (Astana Qazaqstan) gooide de knuppel in het hoenderhok. De Italiaans kampioen kwam echter niet weg, in tegenstelling tot Fausto Masnada en Giovanni Aleotti. De twee Italianen probeerden – afzonderlijk van elkaar – de sprong naar Harper te maken, maar geen van beide had succes. Aleotti had een lekke band, Masnada niet de benen.

Zo hadden we met nog twee rondes te gaan nog altijd één koploper. Harper begon met een marge van 15 seconden aan de voorlaatste klim, maar die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon toen Adam Yates overnam van Diego Ulissi. De versnelling van de Brit zorgde ervoor dat steeds meer renners het moeilijk kregen in het ‘peloton’, dat we op den duur eigenlijk niet meer zo konden noemen. De elitegroep bestond op de top uit nog slechts negen renners: Adam Yates, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Enric Mas, Aleksandr Vlasov, Richard Carapaz, Giulio Ciccone, Simon Yates en Michael Woods.

Slotklim

Samen kwamen zij aan de voet van de laatste beklimming van de San Luca, waar Vlasov meteen demarreerde. Adam Yates riep de Rus echter meteen weer tot de orde. Net voor de vod kwam dan de aanval van Pogacar, die Carapaz en Roglic niet meteen wist te lossen. De rest moest wel passen. Een moment tenminste, want op het vlakkere gedeelte viel het vooraan stil en konden Mas, Vlasov, Simon Yates en Woods – in die volgorde terugkeren.

Het zou een sprint worden, maar wel een heel lange. Roglic ging van bijzonder ver aan en sloeg met zijn verwoestende versnelling een flink gat met de rest. Hij wist deze bres te behouden ten opzichte van Pogacar, die met Simon Yates in zijn wiel als tweede over de streep zou komen. De renner van Jumbo-Visma bezorgde zijn ploeg, die hij na dit jaar zal verlaten, zo een mooi afscheidscadeau. Al zal hij volgende week zaterdag natuurlijk ook nog willen schitteren in de Ronde van Lombardije.