Primoz Roglic: “Ik dacht dat ik mij op dit moment beter zou voelen” donderdag 20 augustus 2020 om 17:15

Primož Roglič is op dit moment in Tignes aan het herstellen van zijn valpartij in de voorlaatste etappe van het Critérium du Dauphiné. De Sloveen hoopt op tijd topfit te zijn voor de Tour de France, maar voelt zich momenteel nog niet super.

“Ik heb gisteren wat gefietst op de hometrainer”, zo vertelt hij via Instagram. “Ik dacht eigenlijk dat ik mij op dit moment beter zou voelen na mijn crash op zaterdag. Laten we de komende dagen afwachten, maar ik blijf optimistisch.” Eerder vandaag werd duidelijk dat Steven Kruijswijk niet naar Nice zal afzakken voor de start van de Tour.

Kruijswijk, vorig jaar nog derde in de Tour achter eindwinnaar Egan Bernal en Geraint Thomas, is te ernstig geblesseerd nadat hij bij een valpartij in de Dauphiné een ontwrichte schouder opliep. Kruijswijk gaat zich nu focussen op zijn herstel en hoopt later dit jaar de Giro d’Italia te rijden.

De vervanger van Kruijswijk is de Noorse hardrijder Amund Grøndahl Jansen, die aanvankelijk op de planning stond voor de Ronde van Italië. “Amund heeft zich goed voorbereid en zal zich volledig inzetten voor het team en de kopmannen”, aldus sportief manager Merijn Zeeman.