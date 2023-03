Primoz Roglic blijft lachen na verloren sprintje tegen Remco Evenepoel: “Ben heel tevreden”

Primoz Roglic moest zich in de derde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen geven tegen Remco Evenepoel. De Sloveen van Jumbo-Visma kon in de laatste honderden meters op La Molina de wereldkampioen niet meer volgen. “Ik blijf glimlachen”, aldus Roglic.

Lees ook: Drie keer scheepsrecht voor Remco Evenepoel in Ronde van Catalonië

“Ik ben blij met waar ik nu sta”, vertelde een immer goedlachse Roglic na afloop aan ProCyclingNet. “Gisteren was de beklimming iets te kort, vandaag een beetje te lang. Remco was supersterk en ik had gewoon de benen niet. Uiteindelijk ben ik dan ook gewoon heel tevreden met de tweede plaats.”

Roglic blijft ondanks zijn tweede plaats en een aantal verloren seconden de leider in de Ronde van Catalonië. De klimmer voelt wel de hete adem van Evenepoel, want de Belg staat in dezelfde tijd. “Ik ben blij met hoe alles loopt tot nu toe. Ik blijf glimlachen.”

Lees ook: Evenepoel baalt van klein detail na ritzege op La Molina: “Had graag foto in regenboogtrui gehad”