Evenepoel baalt van klein detail na ritzege op La Molina: “Had graag foto in regenboogtrui gehad”

In de Ronde van Catalonië was Remco Evenepoel een klasse apart. Op de slotklim naar La Molina knalde hij alles en iedereen uit het wiel, om in de eindsprint nu wel af te rekenen met Primoz Roglic. Na zijn klassementszege in de UAE Tour boekte de wereldkampioen in het oudste skiresort van Spanje zijn eerste overwinning in een rit-in-lijn in 2023.

“Ik voelde dat ik elke dag beter werd en ik had heel goede benen vandaag”, opende Evenepoel zijn relaas. “Ik had ook veel vertrouwen in mijn ploeggenoten, vandaag hebben ze laten zien dat ze heel sterk zijn. We wilden het vanaf de eerste zware klim zo lastig mogelijk maken en dat heeft zich uitbetaald.”

De kopman van Soudal Quick-Step nam zelf het initiatief op de slotklim, om na twee podiumplaatsen nu wel naar de zegeruikers te sprinten. “Zeker de eerste dag heb ik een fout gemaakt door te ver te zitten. Gelukkig heb ik vandaag weer kunnen tonen dat ik snel ben. Het enige jammere is misschien dat ik in de jongerentrui reed”, aldus een grappende Evenepoel. “Ik had graag een foto in de regenboogtrui gehad; volgende keer wellicht…”

De inspanningen van Evenepoel, die op een meter of dertig van de finish al ging juichen, leverden hem ook net niet de leiderstrui op. Samen met Roglic staat hij in dezelfde tijd. “Ik verwacht nog een mooi gevecht”, blikt hij vast vooruit. “Morgen gaan we proberen zo goed mogelijk te herstellen en vooral energie te sparen. We gaan met het team de verantwoordelijkheid nemen en vrijdag gaan we opnieuw proberen te winnen.”