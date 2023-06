Prestigieuze Giro Next Gen pakt uit met sterk deelnemersveld

Komende zondag begint in Agliè de Giro Next Gen 2023. De beloftenversie van de Giro d’Italia maakt – onder auspiciën van RCS Sport, een nieuwe start, maar kan nog altijd rekenen op een fraai deelnemersveld.

RCS mag vanaf dit jaar de beloftenkoers, die ook wel door het leven ging als de Baby Giro, organiseren en heeft gelijk de naam veranderd. Vanaf dit jaar heet de ronde namelijk de Giro Next Gen, waarmee verwezen wordt naar de generatie van de toekomst die er in actie komt. De Giro Next Gen 2023 bestaat uit acht etappes, die verreden worden van 11-18 juni. Alle ritten (1.050 kilometer en 12.050 hoogtemeters) worden in het noorden van Italië verreden.

RCS heeft vandaag de startlijst voor de komende editie bekendgemaakt en één ding kunnen we wel concluderen: de crème de la crème van het beloftenwielrennen is aanwezig in Italië. Zo is het voor de eindzege uitkijken naar onder meer Johannes Staune-Mittet, Antonio Morgado, Santiago Umba, Davide De Pretto, Alessio Martinelli, Giulio Pellizzari en Lukas Nerurkar.

Verder staan er met Hannes Wilksch, Thibaud Gruel, Darren Rafferty, Davide De Cassan, Jordan Labrosse, Andreas Foldager, Alberto Bruttomesso, Luke Lamperti, Jan Christen, Tim Torn Teutenberg en Alexander Hajek nog veel meer toppers aan de start. Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar mannen als Tijmen Graat en Enzo Leijnse. William Junior Lecerf, Vlad Van Mechelen, Tijl De Decker en Alec Segaert zijn dan weer enkele Belgische toppers aan het vertrek.

Het Grande Partenza is in Agliè, waar een tijdrit van 9,4 kilometer wordt gereden. Daarna volgen twee sprintersritten, drie heuveletappes en twee bergetappes. Veel ogen zullen gericht zijn op de vierde etappe, als de finish ligt op de lange en zware Passo dello Stelvio op 2.758 meter hoogte. De andere bergrit is op de voorlaatste dag, als gefinisht wordt in Pian del Cansiglio. Volgens de organisatie is dat de koninginnenrit van de Giro Next Gen.

Er doen in totaal maar liefst 35 ploegen (zeventien Italiaanse teams en achttien buitenlandse formaties) mee aan de ronde.

Volledige deelnemerslijst