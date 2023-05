Beloftenversie Giro omgedoopt tot ‘Giro Next Gen’ en kent finish op de Stelvio

De organisatie van de Giro d’Italia heeft de nieuwe versie van de Giro d’Italia U23 gepresenteerd. RCS mag vanaf dit jaar de beloftenkoers, die ook wel door het leven ging als de Baby Giro, organiseren en heeft gelijk de naam veranderd. Vanaf 2023 heet de ronde namelijk de Giro Next Gen, waarmee verwezen wordt naar de generatie van de toekomst die er in actie komt.

De Giro Next Gen 2023 bestaat uit acht etappes die verreden worden van 11-18 juni. Alle ritten (1.050 kilometer en 12.050 hoogtemeters) worden in het noorden van Italië verreden. Volgens RCS is het niet mogelijk om met een achtdaagse heel het land aan te doen. De komende edities wordt gekeken naar opties om andere delen van Italië te bezoeken met de U23-koers.

Het Grande Partenza is in Agliè, waar een tijdrit van 9,4 kilometer wordt gereden. Daarna volgen twee sprintersritten, drie heuveletappes en twee bergetappes. Veel ogen zullen gericht zijn op de vierde etappe, als de finish ligt op de lange en steile Passo dello Stelvio op 2.758 meter hoogte. De andere bergrit is op de voorlaatste dag, als gefinisht wordt in Pian del Cansiglio. Volgens de organisatie is dat de koninginnenrit van de Giro Next Gen.

Op de erelijst van de ‘oude’ Giro d’Italia U23 staan de laatste jaren grote talenten, zoals Juan Ayuso (2021), Tom Pidcock (2020), Aleksandr Vlasov (2018) en Pavel Sivakov (2017). Vorig jaar ging Leo Hayter met de eindzege naar huis; hij koest nu bij INEOS Grenadiers.

Lees ook: Giro Donne en Baby Giro komen in handen van organisator RCS Sport

Woensdag 14 juni, etappe 4: Morbegno – Passo dello Stelvio (118 km)

Zaterdag 17 juni, etappe 7: Possagno – Pian del Cansiglio (176 km)