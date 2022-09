‘Preben Van Hecke komt ploegleiding van Alpecin-Deceuninck versterken’

Alpecin-Deceuninck heeft zijn technische staf uitgebreid met Preben Van Hecke, zo meldt Het Nieuwsblad. De 40-jarige ex-prof zal vanaf volgend jaar als ploegleider fungeren van onder meer Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en (nieuwkomer) Søren Kragh Andersen.

Van Hecke is nu nog actief als ploegleider van het continentale Minerva Cycling Team, maar krijgt volgens Het Nieuwsblad nu de kans bij de formatie van de gebroeders Philip en Christoph Roodhooft. Alpecin-Deceuninck promoveert na dit seizoen naar de WorldTour en heeft dus nood aan een extra ploegleider.

Het is overigens nog onduidelijk of Minerva Cycling Team ook volgend jaar te zien zal zijn in het peloton, maar Van Hecke hoeft zich dus geen zorgen te maken over zijn toekomst. Als renner reed hij enkele jaren voor Davitamon-Lotto, om vervolgens bij Topsport Vlaanderen-Baloise uit te groeien tot kopman, wegkapitein en cultuurbewaker.

Van Hecke boekte zijn grootste zege in 2015: dat jaar werd hij in Tervuren verrassend Belgisch kampioen op de weg. Op zijn erelijst prijken ook overwinningen in de Grand Prix de la Somme, Schaal Sels, de Noord-Nederland Tour en de Ster Elektrotoer.