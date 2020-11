Prades, betrokken bij val in Polen, komt op voor Groenewegen

Eduard Prades springt in de bres voor Dylan Groenewegen. De Spanjaard van Movistar was zelf betrokken bij (en slachtoffer van) de veelbesproken valpartij in de Ronde van Polen. Volgens hem verdient Groenewegen geen straf voor het incident.

“Ik ben twee maanden uit de roulatie geweest door die valpartij”, doelt Prades op de nekwervelbreuk die hij opliep bij dezelfde crash. “Maar ik denk niet dat Groenewegen daarvoor gestraft moet worden. Wat gebeurt er met de mensen die het toegestaan hebben? En met de organisatie die voor dit soort hekken en deze finish kiest?”

Prades vraagt zich ook af wat er gedaan wordt voor de renners die hun seizoen in duigen zagen vallen door de slechte hekken in de licht aflopende aankomst in Katowice. Daarbij richt de 33-jarige Spanjaard zich tot de UCI en rennersvakbond CPA.

Groenewegen kreeg deze week een schorsing van negen maanden opgelegd door de disciplinaire commissie van de UCI. Hij mag op 7 mei 2021 weer in actie komen. De sprinter en zijn ploeg Jumbo-Visma zijn akkoord gegaan met de schorsing.

I was out for 2 months for that crash,but I don't think @GroenewegenD should be punished..What about those who allowed it and the organization that sets up the fences and that finish? What about those of us who lost this short season due to poor fencing? @UCI_cycling @cpacycling https://t.co/moWXkzxS86

— Edu Prades (@eduprades) November 13, 2020