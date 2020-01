Praag toont interesse in start Tour de France en Giro d’Italia zaterdag 25 januari 2020 om 22:00

Vertrekken de Tour de France en de Giro d’Italia in een van de komende jaren in Praag? Dat zou zomaar het geval kunnen zijn. De Tsjechische hoofdstad is namelijk zeer geïnteresseerd in het binnenhalen van beide wielerevenementen, meldt het Tsechische persbureau ČTK.

Een Praagse delegatie heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met de Tsjechische wielerbond en de ASO, zegt sportwethouder Vít Šimral. “De Tour wil graag naar Praag en Praag wil de Tour graag ontvangen. Tegelijkertijd zijn we ook zeer geïnteresseerd in de Giro d’Italia. Ieder evenement dat onze inwoners enthousiast maakt voor fietsen heeft onze steun. We geloven dat beide organisaties goed bij onze stad zullen passen.”

Tourbaas Christian Prudhomme noemt Praag op zijn beurt een van de mooiste steden van Europa en hij ziet het Tourpeloton al over de iconische Karelsbrug rijden. “Als Praag de Tour daadwerkelijk wil hebben hun aanbod zeker in overweging nemen.”

Het is nog onduidelijk wanneer een van de twee wielerrondes de Tsjechische hoofdstad moet aandoen. Wel gaan er geruchten dat het traject van de ter ziele gegane eendagskoers Praag-Karlovy Vary-Praag zal worden gevolgd.

Dit jaar vertrekt La Grande Boucle in Nice, terwijl de Giro in Boedapest op gang wordt geschoten. Komend jaar ontvangt Kopenhagen de Tourkaravaan. Het Grand Départ van 2022 is nog niet vergeven. Namens Nederland zou Den Haag interesse hebben, terwijl ook Marseille en Noorwegen op de lijst staan. Voor 2023 lijkt Bilbao de belangrijkste gegadigde.