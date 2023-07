Positieve dopingtest voor beloftevolle Luca Cretti (22)

De beloftevolle Luca Cretti is betrapt op dopinggebruik. Bij de 22-jarige Italiaan van het talententeam van Colpack Ballan CSB is namelijk een positieve test afgenomen op het middel Clostebol, een verboden anabole steroïden.

De positieve dopingtest is door de Italiaanse antidopingorganisatie NADO Italia afgenomen en zij hebben het nieuws ook naar buiten gebracht. Als gevolg van die positieve test op Clostebol is Cretti voorlopig geschorst, ook door zijn ploeg Colpack Ballan CSB.

Cretti is een van de betere Italianen in het beloftencircuit. Dit jaar reed hij zich in de kijker door onder meer een tweede plaats op het Italiaans kampioenschap op de weg voor U23-renners. Daarnaast reed hij drie keer een top-10-uitslag in etappes in de Giro Next Gen (de nieuwe Baby Giro) en was hij in die koers tweede in het puntenklassement en het bergklassement. Begin juli was hij nog tweede in de Giro del Medio Brenta (UCI 1.2) in eigen land.

Het middel Clostebol kwam al vaker in het nieuws in het wielrennen. In 2013 werd het middel aangetroffen bij de Italiaan Stefano Agostoni en in 2015 liep een Braziliaanse renner tegen de lamp. Vier jaar geleden was het de Italiaanse belofte Marco Cecchini die in de Baby Giro betrapt werd.