Raymond Kerckhoffs • vrijdag 9 februari 2024 om 15:16 vrijdag 9 februari 2024 om 15:16

‘Positieve dopingtest Michel Hessmann lijkt door vervuild medicijn’

De vooraanstaand Nederlandse dopingexpert Douwe de Boer is na het uitgebreid bestuderen van de dopingzaak van de jonge Duitse wielrenner Michel Hessmann van mening dat er een reële kans is dat deze het slachtoffer is van een vervuild medicijn. De Boer geeft in een interview met WielerFlits aan dat hij de afgelopen maanden diverse keren door Hessmann is benaderd om diens visie te horen over de slepende dopingzaak. De Boer, een wereldwijde autoriteit op anti-doping gebied, acht de onschuld van de profrenner van Visma | Lease a Bike aannemelijk op basis van de minieme hoeveelheid chlorthalidon die in diens urine werd aangetroffen.

Hessmann testte op 14 juni 2023 bij een out-of-competion controle positief op het vochtafdrijvend middel chlorthalidon. Het gedetecteerde product is een diuretisch medicijn, ook wel een plaspil genoemd. De contra-expertise bevestigde dit resultaat. Diuretica verminderen de vochtophoping in het lichaam, met als mogelijk effect een afname van kortademigheid. Het gebruik van vochtafdrijvende en maskerende middelen is zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden.

Volgens wetenschapper/biochemist De Boer, die in het verleden o.a. Alberto Contador bij stond in de clenbuterolzaak, is het achterhaald dat een diuretica als maskeringsmiddel kan worden gebruikt. De techniek van de controles is de laatste jaren zo ver ontwikkeld dat diuretica geen sporen meer kunnen wissen van bijvoorbeeld anabole steroïden of andere verboden middelen. Wanneer een diuretica in een zeer minieme dosis gevonden wordt heeft het volgens De Boer ook geen prestatiebevorderend effect.

Vorig jaar hielp De Boer de Poolse voetballer Bartosz Salamon die in april 2023 eveneens positief testte op een zeer kleine hoeveelheid chlorthalidon. Er werd een vrij duur onderzoek gestart. De Boer kon aantonen dat het aannemelijk is dat de verdediger van Lech Poznań en Polen ook het slachtoffer was van een vervuild medicijn. De Boer: “De overeenkomsten tussen de zaak van Salamon en Hessmann zijn gemakkelijk te vinden.”

De Boer, die jarenlang directeur van het Portugese World Anti-Doping Agency (WADA) dopinglaboratorium in Lissabon was, benadrukt dat het in de farmacie bekend is dat vervuiling van medicijnen geregeld voorkomt: “In het productieproces bij een farmaceut worden er op dezelfde machines meerdere medicijnen gefabriceerd. Het kan zijn dat er op die manier minieme reststoffen van een eerder geproduceerd medicijn worden aangetroffen in een ander medicijn. Zo zijn er voorvallen bekend dat er minieme hoeveelheden van een diuretica zijn teruggevonden in paracetamol en andere pijnstillers.”

Volgens De Boer moet je bij het wereld anti-dopingagentschap WADA bij een vervuiling kunnen aantonen uit welk medicijn de aangetroffen stoffen komen. “En kunnen aantonen dat je dit medicijn daadwerkelijk hebt gebruikt. Ze geven zes voorbeelden waar je aan kunt voldoen. Dit is een vrij moeilijke opdracht”, aldus de geboren Groninger.

De Boer wijst naar het document TL24, dat het WADA eind 2021 aannam. Hierin introduceerde het WADA voor zes diuretica een grenswaarde waarbij de bevinding niet langer als een positief dopingmonster mag worden beschouwd. En deze grenswaarde is slechts 20 nanogram per milliliter. Volgens de informatie die WielerFlits heeft zou de concentratie chlorthalidon bij Hessmann iets minder dan 20 nanogram per milliliter zijn. De zes specifiek genoemde diuretica in TL24 omvatten klassiekers zoals hydrochloorthiazide en furosemide. Ze bevatten echter geen chlorthalidon…

Bij zowel Salamon als nu bij Hessmann heeft men de herkomst van het middel niet rechtstreeks kunnen aantonen, maar gezien de minieme aangetroffen hoeveelheid is dit wel heel aannemelijk. Salamon kreeg van de UEFA in plaats van de twee jaar reguliere schoring een beperkte straf opgelegd. De Boer: “Ik hoor nu dat Duitse experts in het geval van Hessmann voor onschuld pleiten. Het Duitse NADA kan vrijspraak inderdaad uitspreken, maar dan moet het internationale anti-dopingagentschap WADA dit vervolgens wel nog bevestigen. Dit is best een politiek gevoelig onderwerp, omdat we hierdoor een precedent scheppen wanneer er minieme hoeveelheden van een bepaalde stof bij iemand worden aangetroffen.”

De Boer benadrukt met klem dat je met een microdosis van een vochtafdrijvend middel als chlorthalidon geen prestatiebevorderend effect creëert. “Dan moet je echt al een behoorlijke dosis nemen. Gezien de minieme hoeveelheid chlorthalidon die bij Hessmann is aangetroffen is dit niet aannemelijk. Wat ik begrijp heeft een Duitse expert dit ook bij het openbaar ministerie van Freiburg aangetoond en is mede op basis van deze gegevens het strafrechtelijke onderzoek naar de dopingzaak van Hessmann geseponeerd.”