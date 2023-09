vrijdag 22 september 2023 om 10:18

Richard Plugge: “Dopingzaak Hessmann dwingt ons om goed in spiegel te kijken”

In zijn column in het nieuwe herfstnummer van RIDE Magazine, het wielermagazine van WielerFlits, gaat Richard Plugge dieper in op de positieve dopingtest van zijn Duitse renner Michel Hessmann. Hij geeft hierin onder andere aan hoe de ploeg naar supplementen, medicijnen en energie-dranken kijkt.

“Woensdag 16 augustus 2023 was voor onze ploeg een zwarte dag”, zo schrijft Plugge in de nieuwe RIDE. “Voor het eerst in tien jaar kregen wij het bericht dat een renner van ons team, Michel Hessmann, een positieve dopingtest had afgelegd. Wij moeten zelf nadrukkelijk in de spiegel kijken, doen we alles goed?”

“Alle betrokkenen in en bij onze organisatie moeten van alles op de hoogte zijn. Duitsland heeft een dopingwet, dus automatisch is ook het openbaar ministerie erbij betrokken. Het strafrecht kent de onschuldpresumptie, terwijl het tuchtrecht andersom redeneert. Het is aan de atleet om te bewijzen dat hij niks fout heeft gedaan. Als de test goed is uitgevoerd zijn er twee smaken, óf het is bewust, óf het is een vervuiling vanuit een supplement of ander medicijn,” legt Plugge uit.

Hij gaat in zijn column dieper in op de manier waarop zijn ploeg te werk gaat. “Binnen onze ploeg is het om die reden verplicht alleen supplementen en medicijnen te gebruiken die batch gecontroleerd zijn op dopinggeduide stoffen, om de kans op vervuiling te minimaliseren. In heel veel producten zitten restanten van andere producten”, aldus Plugge.

“Kortom, een atleet kan niet zomaar een supplement, medicijn of energiedrank nemen, zonder dat hij weet of het vooraf getest is. 365 dagen per jaar kan er een (in- of out-of-competition) dopingcontrole zijn, elke dag moet de atleet scherp zijn. Dat hoort bij het beleid van het wielrennen. Renners worden tussen de dertig en 150 keer (de veelwinnaars of leiderstruidragers) per jaar gecontroleerd. Dat is goed en moet zo blijven. Wij staan voor eerlijke sport waarin talenten de degens kruisen op gelijke gronden.”

