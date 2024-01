zaterdag 27 januari 2024 om 18:07

Posbank scherprechter tijdens NK wielrennen? Natuurmonumenten komt met vergaande eisen

De Posbank moet dit jaar tijdens de Nederlandse kampioenschappen wielrennen als scherprechter dienen tijdens de wegwedstrijden. Dat is toch wat de KNWU voor ogen heeft, maar Natuurmonumenten wil hier een stokje voor steken. De organisatie is beducht voor natuurschade, zo meldt Omroep Gelderland.

Het Nederlands kampioenschap wielrennen wordt op zondag 23 juni 2024 georganiseerd in Arnhem. Dat heeft de KNWU in een eerder stadium bekendgemaakt. Start en finish van de wegwedstrijden zijn in de Gelderse stad, terwijl het parcours voor een groot deel bestaat uit een omloop met daarin elke keer de Posbank. De klim is gelegen in de provincie Gelderland en ligt aan de zuidelijke rand van de Veluwezoom, net buiten Rheden.

Geen helikopters, volgauto’s en publiek

De KNWU is zeer enthousiast over een NK met de Posbank, Natuurmonumenten een stuk minder. De natuurorganisatie komt dan ook met vergaande eisen. Zo zijn helikopters, drones, reclame-uitingen en geluidsinstallaties uit den boze. Volgauto’s, teamwagens, de reclamekaravaan en ander gemotoriseerd verkeer mag de beklimming niet op. Bovendien is wat Natuurmonumenten betreft publiek ook niet toegestaan.

Dat het NK zal plaatsvinden tijdens het broedseizoen van kwetsbare vogels, zorgt voor extra problemen. Eerder uitten natuurorganisaties en lokale fracties van politieke partijen GroenLinks en de Partij voor de Dieren daarover al hun zorgen.

Stuurgroep

Thijs Rondhuis van Courage Events, organisator van het kampioenschap, is zich bewust van het feit dat de koers door kwetsbaar gebied trekt. Rondhuis gelooft echter wel dat de Posbank een rol kan spelen op het NK. “Dit NK wielrennen wordt op de meest duurzame manier georganiseerd, omdat wielerunie KNWU veel waarde aan de natuur en de toekomst van Nederland hecht.”

Of het ook te realiseren is zonder publiek, helikopters, volgauto’s en geluidsoverlast, laat Rondhuis voorlopig nog in het midden. “Daarvoor hebben we een stuurgroep in het leven geroepen, met daarin de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem”, geeft hij aan. “Die stuurgroep komt woensdag bij elkaar. Dan worden de eisen van Natuurmonumenten besproken.”