vrijdag 1 december 2023 om 10:19

Posbank scherprechter tijdens NK wielrennen 2024, start en finish in Arnhem

Het Nederlands kampioenschap wielrennen wordt op zondag 23 juni 2024 georganiseerd in Arnhem. Dat heeft de KNWU bekendgemaakt. Start en finish van de wegwedstrijden zijn in de Gelderse stad, terwijl het parcours voor een groot deel bestaat uit een omloop met daarin elke keer de Posbank.

De KNWU gaat de wegwedstrijden voor mannen, vrouwen en beloften allemaal verrijden op zondag 23 juni. Er wordt daarbij gekozen voor twee omlopen. Eerst wacht een lokale ronde van veertien kilometer met daarin de befaamde Posbank, waarna de finale bestaat uit een omloop in de omgeving van het Sonsbeekpark in Arnhem.

De finish wordt gelegd op de Zijpendaalseweg. Daar wist Marianne Vos in 2021 een rit te winnen in de Simac Ladies Tour en was Lorena Wiebes dit jaar nog de snelste in de slotrit van de rittenkoers voor vrouwen.

De laatste jaren reden de mannen en de vrouwen hun NK’s op verschillende dagen, om zo beide wedstrijden maximale zendtijd te geven op televisie. Nu heeft de KNWU moeten schuiven, omdat tegelijkertijd het EK voetbal plaatsvindt in Duitsland. “Op 23 juni kan de NOS garant staan voor live-uitzendingen in een periode waarin het EK voetbal veel uitzendtijd vraagt”, stelt de wielerbond.

Arnhem gaat niet de nationale kampioenschappen organiseren voor de jeugdcategorieën. Het NK voor nieuwelingen, junioren en elite-zonder-contract wordt georganiseerd in het weekend van 15 en 16 juni op een nader te bepalen locatie.

‘Prachtig wielerfeest’

“We kijken uit naar het NK voor profs en beloften in Arnhem, waar een sportief uitdagend parcours uitgezet kan worden waar veel verschillende renners kans maken het rood-wit-blauw te veroveren”, zegt KNWU-directeur Maurice Leeser. “Maar waar op deze dag ook een prachtig wielerfeest kan ontstaan op een centraal gelegen locatie in Nederland. 23 juni 2024 wordt echt een dag voor fans van de wielersport.”

Namens Arnhem is wethouder Bob Roelofs blij met de komst van het NK naar zijn stad. “Volgend jaar is het NK wielrennen een kans voor Arnhem om aandacht te besteden aan onze prachtige groene omgeving, fietsvaardigheid en nog veel meer. Met hopelijk grootse winnaars na een meeslepende koers”, zegt hij.

In de jaren ’20 en ’30 was Arnhem al zeven keer mede-organisator van het Nederlands kampioenschap wielrennen. Ook in 1987, 1988 en 1989 werden de prijzen verdeeld in de regio Arnhem.