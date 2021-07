Portugese formatie Efapel geeft André Cardoso een nieuwe kans

André Cardoso zal binnenkort weer een rugnummer opspelden. De continentale formatie Efapel heeft besloten om de 36-jarige Portugees, die de voorbije jaren een dopingschorsing heeft uitgezeten, een nieuwe kans te geven.

De Portugese klimmer, die voor onder meer Garmin Sharpe, Cannondale en Trek-Segafredo heeft gekoerst, testte in juni 2017 bij een out-of-competition controle positief op EPO. Cardoso was zich van geen kwaad bewust en probeerde de voorbije jaren zijn naam te zuiveren, maar de renner werd na jarenlang procederen alsnog schuldig bevonden door het CAS.

Het CAS kwam uiteindelijk tot de conclusie dat Cardoso de antidopingregels had overtreden en handhaafde de vierjarige schorsing, die hem in november 2018 door de UCI was opgelegd. Zijn schorsing liep af op zaterdag 26 juni en Efapel was er als de kippen bij om de ervaren Portugees een contract aan te bieden.