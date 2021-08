Moreira wint laatste bergrit in Volta a Portugal en nadert leider Antunes

Mauricio Moreira heeft de spanning opgevoerd in de Volta a Portugal door de laatste bergrit te winnen. De Uruguayaan nadert zo leider Amaro Antunes met alleen nog een tijdrit te gaan.



Als W52-Porto opnieuw van plan was om de Volta a Portugal winnen, dan moest het in de laatste bergrit tijd pakken met Amaro Antunes, de huidige leider in het klassement. Waarom? Omdat de verschillen in het klassement nog heel klein waren voor aanvang van de laatste twee ritten en de Portugese profwedstrijd zondag wordt afgesloten met een tijdrit van 20,3 kilometer, die in het voordeel is van concurrenten Alejandro Marque en Mauricio Moreira.

W52-FC Porto voert de druk op

Op de voorlaatste klim naar Bareiro werd een vroege vlucht met smaakmaker Rafael Reis al tot de orde geroepen en besloot W52-FC Porto daarna de forcing te voeren, met succes. Elf renners, waaronder Antunes en concurrenten, wisten zich al snel af te scheiden en kon het spel beginnen.

António Carvalho (Efapel) en João Rodrigues (W52-FC Porto) profiteerden daarna van het chaotische koersverloop door opnieuw ten aanval te trekken. Joni Brandão en Alejandro Marque sloten niet veel later aan en plotsklaps was het gat dertig seconden. Een gunstige koerssituatie voor Marque, aangezien Antunes niet meezat.

Marque en Moreira vallen leiderstrui Antunes aan

Op de slotklim moesten Carvalho en en Rodrigues passen. Brandão besloot vervolgens om niet meer mee te rijden met Marque om de naderende Antunes daarachter te beschermen. Dat wierp zijn vruchten af, aangezien Marque nu alleen het werk moest opknappen om Antunes uit de leiderstrui te rijden. Brandão maakte op 5 kilometer van de meet dankbaar gebruik van het werk door ten aanval te trekken en de Spanjaard achter te laten.

W52-FC Porto leek zo de balans in de laatste kilometers toch nog te herstellen met een ritzege voor Brandão en geen tijdverlies voor Antunes, maar Moreira besloot anders. De renner van Efapel poefte het gat op Brandão in extremis nog dicht, loste Antunes en kwam solo over de meet in Mondim de Basto. Antunes kwam als tweede over de finish en behield de leiding, maar zijn eindzege is met het oog op de tijdrit van zondag nog allerminst zeker.