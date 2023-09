donderdag 28 september 2023 om 18:24

Politie Noord-Nederland heeft geen capaciteit in 2024: “Geen enkele wielerronde meer”

De vraag is of er in 2024 nog wielerkoersen georganiseerd kunnen worden in het noorden van Nederland. De Politie Noord-Nederland heeft namelijk definitief besloten om te stoppen met motorbegeleiding bij wielerwedstrijden. Eerder nam ook de Nationale Politie dit standpunt in. “Dus zal er volgend jaar geen enkele wielerronde meer plaatsvinden in Noord-Nederland”, vertelt wedstrijdorganisator Thijs Rondhuis.

“We hebben als politie te maken met een hoop werk en dan moeten we kiezen wat er maatschappelijk van ons gevraagd wordt”, zegt Joop De Schepper, Eenheidsleiding Hoofd Operatien Noord-Nederland, in gesprek met Omrop Fryslân. Volgens hem is dit besluit in zijn met de Nationale Politie. “Daar doen we dit gezamenlijk mee.”

Volgens De Schepper zet de politie nu nog haar hoogstopgeleide motorrijders in voor wielerwedstrijd. “Dat gaat ten koste van gericht verkeerstoezicht. Ze draaien daar uren en dan kun je ze bijvoorbeeld niet meer inzetten in de strijd tegen ondermijning”, geeft hij aan.

“Dat is drastisch, maar we begrijpen de argumentatie van de politie wel”, aldus Thijs Rondhuis, organisator van de aankomende BetCity Elfstedenrace. Er wordt nog wel gesproken over de inzet van burgermotards, maar daarvoor is ook een wetswijziging nodig. “Er is dit jaar een proef geweest in Limburg met andere motorrijders dan de politie. Dat is uitstekend gegaan”, voegt De Schepper er nog aan toe.