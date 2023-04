Politiek werkt mee aan oplossen politieprobleem met pilot burgermotards

De KNWU start in 2023 met twee pilots om burgermotards in te zetten bij wielerwedstrijden. De pilots zijn deze week besproken tijdens een bijeenkomst tussen verschillende ministeries, de politie en de KNWU.

Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat de KNWU de organisatie van de twee pilots op zich neemt. “Tijdens één pilot zal er sprake zijn van inzet van burgermotards bij een omloop, waarbij zijwegen op het parcours zijn afgezet met hekken en een verkeersregelaar en er geen motoragenten aanwezig zijn”, legt de KNWU uit in een persbericht. “Bij de tweede pilot is er sprake van inzet van burgermotards bij een wielerwedstrijd, waarbij ook motoragenten aanwezig zijn.”

In een latere fase worden de pilots geëvalueerd door een externe onafhankelijke deskundige op het gebied van verkeersveiligheid. De evaluatie wordt daarna gedeeld met de KNWU, betrokken ministeries, de politie en woordvoerders Sport van de Tweede Kamerfractie. De Rijksoverheid bekostigt de pilots.

Aanleiding

Aanleiding van deze pilot is het besluit van de Nationale Politie eerder dit jaar om minder motoragenten in te zetten bij wielerwedstrijden, waardoor de wielerkalender op de tocht kwam te staan.

De KNWU stuurde daaropvolgend een brandbrief naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarna de minister toezegging gaf er alles aan te doen om de wielerwedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan.