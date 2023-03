Nationale Politie neemt drastisch besluit: ramp voor Nederlands wielrennen dreigt

En aantal Nederlandse wielerwedstrijden zal in 2023 mogelijk geen doorgang kunnen vinden. De Nationale Politie heeft namelijk besloten dat een deel van de motoragenten geen koersen meer mag begeleiden. De KNWU zegt in een persbericht ‘overrompeld’ te zijn door de beslissing.

De afgelopen jaren konden zowel ‘C1-opgeleide motoragenten’ als ‘C2-opgeleide motoragenten’ ingezet worden tijdens wielerwedstrijden. Die laatste groep motoragenten is specifiek gekwalificeerd voor het begeleiden van wielerwedstrijden, de eerste groep wordt vooral in de eigen regio ingezet. De Nationale Politie heeft de inzet van C1-opgeleide motoragenten nu echter verboden. Dat besluit is ‘plotseling’ genomen, zegt de verraste KNWU.

Schaarste

Er bestaat in Nederland al langer een tekort aan opgeleide motoragenten om wielerwedstrijden te begeleiden, maar door het besluit de Nationale Politie zal deze schaarste verder toenemen, klinkt het vanuit de Nationale Wielerunie. “Dit voornemen zal leiden dat een aanpassing van de wedstrijdkalender 2023 in het algemeen en vervelende consequenties hebben voor een aantal organisatoren van wielerwedstrijden in het bijzonder”, valt te lezen op de site.

Naast het feit dat bepaalde koersen dit jaar niet door zullen kunnen gaan, zullen andere wedstrijden hun route aan moeten passen of een andere datum moeten vinden. “Het is echter maar de vraag of verplaatsen van parkoers of datum reëel is. Dit gezien de complexe aanvraag van (het wijzigen van) vergunningprocedures bij een gemeente of provincie, met de vrees dat nog meer wielerwedstrijden in 2023 geen doorgang kunnen vinden.”

Overrompeld

De KNWU is ‘overrompeld’ door het besluit. “De huidige werkwijze ervaart de KNWU als onbehoorlijk bestuur: het abrupt wijzigen van een jarenlange bestaande situatie, het niet tijdig betrekken of informeren van de KNWU en het niet bespreekbaar maken van alternatieve scenario’s of een redelijke overgangsregeling. Dit terwijl het wielerseizoen 2023 al is gestart. De KNWU vindt dan ook dat de inzet van C1-opgeleide motoragenten bij wielerwedstrijden moet worden gecontinueerd, temeer daar is gebleken dat de veiligheid op geen enkele wijze in het gedrang is gekomen.”

De KNWU roept daarnaast het ministerie van Justitie en Veiligheid op snel actie te ondernemen. De wielerbond wil vooral dat er begonnen wordt met pilots waarbij goedopgeleide, vrijwillige motorrijders van zogenaamde Motor Begeleidingsteams (MBT’s) koersen begeleiden. “De KNWU vindt dat het hoog tijd wordt dat de wielerkoers wordt opgenomen in de wegenverkeerswet, zodat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle verkeersdeelnemers, vrijwilligers, politie, motorbegeleidingsteams en natuurlijk de renners nu eindelijk goed geregeld wordt.”

Ook heeft de KNWU contact gezocht met Tweede Kamerleden en het ministerie van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat om de belangen van de wielersport bespreekbaar te maken. “Tevens heeft de KNWU bijna dagelijks contact met contactpersonen binnen de Landelijke Eenheid en het Motorplatform van de Nationale Politie”, sluit het persbericht af.

Lees ook: KNWU luidt noodklok over Nederlands wielrennen