dinsdag 19 december 2023 om 08:33

Pogacar ziet Van Aert geen Giro-klassement rijden en hoopt op zege Van der Poel in Ronde van Vlaanderen

Tadej Pogacar bevestigde maandag dat hij in 2024 voor de dubbel Giro-Tour gaat. In de Ronde van Italië zal hij onder meer Wout van Aert treffen, maar de Sloveen ziet de Belg niet als bedreiging voor het algemeen klassement. Hij verwacht dat Van Aert zich andere doelen zal stellen.

Volgens Pogacar kan Van Aert perfect een klassement rijden in een rittenkoers van een week. “Hij was al eens tweede in Tirreno-Adriatico, toen ik won”, memoreert de kopman van UAE Emirates aan de editie van 2021. “Dat was een loodzware Tirreno, met heel veel klimwerk. Ook in de Tour ging hij telkens vlot bergop, vooral in 2020 en 2022. Hij is zeker één van de beste klimmers onder de klassieke coureurs.”

“Maar een klassement in een grote ronde is toch nog andere koek”, voegt Pogacar daaraan toe. “Ik denk ook niet dat hij daarmee in zijn hoofd zit. Hij wil enkele mooie etappes winnen en de ‘ciclamino jersey’ (puntentrui, red.) winnen. Dat zijn haalbare doelen voor hem.”

Ronde van Vlaanderen

Terwijl Pogacar zijn debuut zal maken in de Giro d’Italia, slaat hij een wedstrijd waar hij de afgelopen twee jaar een van de absolute smaakmakers was juist over: de Ronde van Vlaanderen. “Ik zal het racegevoel missen, maar anderzijds is het een goeie beslissing om de ‘Ronde’ eens een jaar over te slaan. Het kan geen kwaad om andere dingen uit te proberen.”

De vorige twee edities draaide de Ronde van Vlaanderen uit op een duel tussen Mathieu van der Poel en Pogacar. In 2022 won de Nederlander, in 2023 de Sloveen. Ligt de weg nu open voor Van der Poel om opnieuw te zegevieren in de Hoogmis? “Ik hoop het”, lacht Pogacar, van wie het geen geheim is dat hij het goed kan vinden met Van der Poel. “Het zou mooi zijn om de regerende wereldkampioen te zien triomferen in Vlaanderens Mooiste. Mathieu is een hele grote kampioen, dat kan onze sport geweldig dienen.”