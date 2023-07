Pogacar ziet ‘uitstekende’ Vingegaard, maar: “Misschien komt frisheid me van pas”

Tien seconden: dat is het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar na twee weken Tour de France. Eén ding kunnen we wel concluderen na de voorbije bergetappes: de twee kemphanen zijn erg aan elkaar gewaagd. Wat verwacht Pogacar van die o zo belangrijke en cruciale slotweek? “Na de tijdrit maken we de balans op”, blikt de Sloveen vooruit.

De Grand Colombier, Col de la Ramaz, Col de Joux Plane, Mont Blanc… De renners in de Tour de France kregen de voorbije dagen meerdere zware bergen voor hun kiezen, maar Pogacar en Vingegaard gaven elkaar geen duimbreed toe. En zo blijft het razendspannend in de 110e Ronde van Frankrijk, ziet ook Pogacar. “Ik geniet wel van het duel met Jonas. Het is een mooie tweestrijd, waarin ik enorm veel respect koester voor hem”, citeert Het Laatste Nieuws.

De kopman van UAE Emirates keek op een digitale persconferentie terug, maar vooral vooruit. Vooruit naar de slotweek en de resterende sleuteletappes. “Of ik vooraf zou getekend hebben voor deze situatie? Ja, zeker. Ik koers dit jaar wat gecontroleerder in de Tour. Ik plaats niet alle bommen in één keer, maar één voor één en telkens aan 100 procent om wat seconden terug te winnen.”

Voorlopig heeft het nog niet geresulteerd in een beslissende slag, maar de tweevoudige Tourwinnaar blijft optimistisch. Zijn polsblessure baart hem geen zorgen meer. “Dat vormt in deze fase van de koers geen probleem meer. Misschien komt de frisheid me in de derde week wel van pas, dat moet nog blijken. Mijn benen voelen alvast goed aan, dat is het belangrijkste. Ik ben blij met waar ik sta. Welke impact het op mijn lichaam zal hebben gehad, moet blijken na de Tour. Misschien bouw ik dan wel wat rust in.”

“Jonas oogt zeker niet nerveus, hij is zeer sterk”

De twee tenoren van deze Tour de France moeten dinsdag weer aan de bak, en dit keer zijn ze op zichzelf aangewezen in de 22 kilometer lange tijdrit van Passy naar Combloux. Pogacar: “Na de tijdrit maken we de balans op en bekijken we de situatie. Hoe dan ook zullen de twee resterende bergritten ‘all out’-ritten worden en allesbepalend zijn voor de eindafrekening. Er wacht nog een boeiende, zeer interessante slotweek.”

In die ‘boeiende en zeer interessante slotweek’ volgen er ook nog bergetappes naar de Col de la Loze en Le Markstein. “In de rit van woensdag concentreert alles zich op Col de la Loze. Daar moet je je benen sparen voor de laatste klim. In de Vogezenrit zou je van verder kunnen aanvallen. Jonas geeft momenteel een uitstekende indruk. Hij oogt zeker niet nerveus. Hij is zeer sterk dit jaar. We’ll see, het wordt zeker niet eenvoudig. De benen zullen alles bepalen.”

