Matxin Fernández (UAE Emirates): “Pogacar zijn conditie stijgt met de dag, ons geloof is groot”

UAE Emirates-ploegleider Matxin Fernández zag zijn kopman Tadej Pogacar vandaag geen tijd terugpakken op Jonas Vingegaard op de slotklim naar Saint-Gervais, maar reageerde na afloop toch tevreden. “Tadej wordt elke dag beter. Zijn conditie stijgt en hij heeft een steeds beter gevoel. Ons geloof is groot”, aldus Matxin.

Dinsdag in de 22,4 kilometer lange tijdrit zullen beide favorieten kleur moeten bekennen. Hebben ze bij UAE-Emirates weer één dag uitgekozen om het verschil te maken, zoals in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles in 2020? “Nee, dit is anders. Het is 2023 en het is een totaal andere situatie met een andere tegenstander.”

Bovendien is ook het traject van de tijdrit heel verschillend. “Het is een lastige tijdrit om in te schatten. Het is niet vlak, het is niet bergop, heel speciaal. Je zal je power heel de tijdrit goed moeten monitoren om het verschil te maken, maar dat is voor Jonas natuurlijk hetzelfde.”

Voor de dagzege ziet de Spanjaard alvast één grote favoriet. “Kijk naar de resultaten van de laatste tijdritten en je zal zien dat Wout van Aert de grootste kanshebber is.”

