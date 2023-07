Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 16 lastige tijdrit naar Combloux – Cruciale dag voor het geel?

Een dag na de tweede rustdag gaat de Tour de France verder met een individuele tijdrit van Passy naar Combloux. De tijdrit is 22 kilometer lang en telt twee gecategoriseerde beklimmingen. Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar: wie deelt hier een belangrijke tik uit? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Het is dan wel te hopen voor ze dat ze tijdens de rustdag in de Haute-Savoie zijn afgebleven van de kazen waar de regio zo om bekendstaat. Waar de ploegleiders zich een dag eerder hoogstwaarschijnlijk gelaafd hebben aan kazen als raclette, reblochon, tomme de savoie, abondance, beaufort en chevrotin, moeten de renners op en top gefocust zijn om dinsdag in de race te blijven.

De tijdrit gaat van start in Passy. De gemeente telt slechts 10.000 inwoners maar heeft een oppervlakte van tachtig vierkante kilometer, wat ongeveer anderhalf keer zo groot is als bijvoorbeeld Lyon. Binnen de gemeentegrenzen liggen een aantal bijzondere meren, zoals het Lac Vert, en kun je er schitterend wandelen. Verder staat de gemeente bekend om Marie Curie, die hier in Passy op 66-jarige leeftijd overleed. Marie Curie was in 1903 de eerste vrouwelijke winnaar van een Nobelprijs. Curie ontving deze Nobelprijs samen met haar man Pierre voor haar onderzoek naar radioactiviteit.

Vorig jaar ging de Tour ook door Passy. Magnus Cort won toen even later de etappe voor Nick Schultz en Luis León Sánchez.

Het parcours van de tijdrit toont gelijkenissen met de achttiende etappe uit de Tour de France van 2016 niet ver van hier, een tijdrit van 17 kilometer tussen Sallanches en Megève die door Chris Froome werd gewonnen voor Tom Dumoulin. De eerste tien kilometer van die tijdrit zijn de laatste tien kilometer in deze tijdrit, met onder meer de Côte de Domancy (2,5 kilometer aan 9,4 procent). Na de Côte de Domancy klimmen de renners nog een goede 3,5 kilometer door aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent.

De Côte de Domancy en diens uitloper zijn niet de enige verraderlijke hindernissen in deze tijdrit. Vlak na de start komen de renners ook al de Côte des Soudans (1,3 kilometer aan 8,8 procent) tegen, waar de coureurs zich, met het klimgeweld dat later in de tijdrit nog komen gaat, lelijk kunnen vergalopperen.

In totaal telt de tijdrit meer dan 600 hoogtemeters. Op 22 kilometer is dat een heel pittige beproeving.

Dinsdag 18 juli, etappe 16: Passy – Combloux

Start eerste renner: 13:05 uur

Finish laatste renner: rond 13:40 uur

Start laatste renner: 17:00 uur

Finish laatste renner: rond 17:35 uur

Afstand: 22,4 kilometer

Favorieten

In de voorbije ritten in de Alpen is er met minuten gesmeten, maar niet tussen de twee renners die in deze Tour de France vechten om de heilige graal: de gele trui. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn in deze Tour ontzettend aan elkaar gewaagd. Een seconde hier, drie seconden daar… De twee tenoren wisten elkaar al tot het uiterste te dwingen, maar raken voorlopig niet van elkaar verlost. En dus kan de tijdrit van dinsdag wel eens heel erg beslissend zijn, als het gaat over wie er straks in Parijs met de gele trui mag pronken.

Maar wie is nu in het voordeel in de 22 kilometer lange beproeving tegen de klok tussen Passy naar Combloux? De tijdrit is niet bijzonder lang, maar wel zeer pittig met twee gecategoriseerde hellingen en nog heel wat hoogtemeters. Dit is spek naar de bek van Vingegaard, maar ook van Pogacar. Het is daarom zeer lastig om op voorhand een topfavoriet aan te wijzen. Het is misschien wel verstandig om eens te kijken naar de voorbije confrontaties tussen de Deen en Sloveen. Het is zeker geen voorbode voor de tijdrit van dinsdag, maar wel een belangrijke indicatie.

De laatste keer dat de twee het tegen elkaar opnamen in een tijdrit, kwam Vingegaard als winnaar uit de strijd. De Deen was voor de laatste tijdrit van de Tour de France 2022 al zeker van Tourwinst, maar dit weerhield de renner van Jumbo-Visma er niet van om de tweede tijd te klokken, acht seconden sneller dan Pogacar. Het is goed om erbij te vermelden dat Vingegaard in de laatste kilometers naar de finish niet meer volle bak doorreed, en zo zijn ploeggenoot Wout van Aert de zege ‘schonk’. Met andere woorden: het verschil tussen Vingegaard en Pogacar had die dag nog wat hoger kunnen uitlopen.

Vingegaard versus Pogacar in het tijdrijden, recente resultaten Twintigste etappe Tour de France 2022 (40,7 km) = + 8 seconden Pogacar

Eerste etappe Tour de France 2022 (13,2 km) = + 8 seconden Vingegaard

Eerste etappe Tirreno-Adriatico 2022 (13,9 km) = + 35 seconden Vingegaard

Twintigste etappe Tour de France 2021 (30,8 km) = + 25 seconden Pogacar

Vijfde etappe Tour de France 2021 (27,2 km) = + 27 seconden Vingegaard

Alleen: ook Pogacar had ‘weinig’ meer om voor te rijden. De tweevoudige Tourwinnaar was toen al zeker van de tweede plek in het eindklassement, maar de eerste plek lag buiten zijn bereik. Voor dinsdag kunnen we toch spreken van andere (waarde)verhoudingen. Vingegaard en Pogacar kunnen zich nu niet inhouden: ze zullen zich binnenstebuiten moeten trekken, in de hoop op tijdswinst aan de streep. Onze favoriet voor de ritzege? We neigen toch lichtjes naar Vingegaard, al zijn er ook argumenten aan te voeren dat Pogacar dinsdag dé man is om naar uit te kijken. Hoe dan ook, we mogen ons opmaken voor een spetterende clash!

Jonas Vingegaard is onze topfavoriet voor de dagzege, maar let ook op een andere man in een Jumbo-Visma-shirt: Wout van Aert. De Belg kan werkelijk alles en tijdrijden heeft hij ook zeer goed onder de knie. Wat heet, Van Aert is een van de beste tijdrijders van de wereld en is dan ook een van de favorieten voor dinsdag. Alleen: het zeer lastige parcours is niet meteen in het voordeel van Van Aert, toch zeker niet in vergelijking met Vingegaard en Pogacar. De regerende Belgische kampioen tegen de klok is zeker een kandidaat-ritwinnaar, maar is ook weer niet de absolute topfavoriet. Dan kijken we toch eerder naar zijn Deense ploeggenoot.

Dinsdag zal er dus voor het eerst – en ook meteen voor het laatst – tegen de klok worden gereden. Dan kijk je natuurlijk allereerst naar de tijdritspecialisten, maar het is zeker geen chrono voor de mannen met de grote plaat. De winnaar zal toch ook over een goed stel klimbenen moeten beschikken. Een wellicht ietwat verrassende naam: Simon Yates. We associëren de Britse klimmer wellicht niet meteen met het vak tijdrijden, maar Yates won in het verleden al wel eens een individuele beproeving tegen de klok, na een lastig parcours. Zo won hij vorig jaar nog de eerste tijdrit in de Giro d’Italia, voor toch wel erkende specialisten.

We schrijven de naam van Simon Yates dus toch maar op als een van de mogelijke kanshebbers voor de zege. Ook zijn broer Adam Yates kan op een selectief tijdritparcours verrassend sterk uit de hoek komen. De renner van UAE Emirates was dit jaar bijvoorbeeld nog derde in de individuele tijdrit van de Ronde van Romandië en achtste in die van het Critérium du Dauphiné. We verwachten Yates ook nu weer in de bovenste regionen van de daguitslag. De renner van UAE Emirates was de voorbije twee weken uitstekend op dreef en heeft zeker nog wat om voor te rijden: Adam staat immers vierde in het algemeen klassement.

Mattias Skjelmose staat inmiddels al op een straatlengte achterstand in de algemene rangschikking, maar zal ongetwijfeld wel met ambitie aan de start verschijnen in Passy. De Deen is namelijk de regerende kampioen van zijn land in het tijdrijden en reed dit jaar ook al zeer goede tijdritten in de door hem gewonnen Ronde van Zwitserland. De renner van Lidl-Trek heeft baat bij een zwaar, selectief parcours en dat krijgen de renners tussen Passy en Combloux wel voorgeschoteld. Skjelmose was de laatste dagen al zeer bedrijvig in de Alpen, wat toch verraadt dat het met zijn vorm wel snor zit.

Nog een renner die we al veelvuldig in de aanval hebben gezien: Matteo Jorgenson. De Amerikaanse allrounder stort zich al twee weken met ziel en zaligheid in het aanvalsgedruis, in de hoop op ritwinst, maar Jorgenson greep er een paar keer nét naast. Misschien dat hij dinsdag wel een goede kans krijgt op zijn eerste Tourzege? De renner van Movistar is een uitstekende tijdrijder – zo werd hij dit jaar tweede in de tijdrit in de Ronde van Romandië – en mag dan ook wel dromen van een hele mooie uitslag. Let ook op zijn Portugese ploegmaat Nelson Oliveira, al jaren een vaste waarde in het rijden tegen de klok.

Nu we ons toch in zuidelijke sferen begeven: dit lijkt ons een ideale gelegenheid voor Jonathan Castroviejo om eens voor eigen rekening te rijden. De Spanjaard rijdt normaal in dienst van anderen, maar in een tijdrit ben je volledig op jezelf aangewezen. De 36-jarige Spanjaard is een specialist in het tijdrijden – zijn Spaanse en Europese titels zeggen alles – en moet zeker uit de voeten kunnen op een dergelijk selectieve omloop. Met de vorm van Castroviejo is weinig mis: de ervaren coureur reed de voorbije twee weken zeer goed bergop en trok al meerdere keren in het offensief.

En wat doen we met de ‘pure’ tijdrijders? Wat doen we met de winstkansen van een Stefan Küng en Rémi Cavagna? De Zwitser en Frankrijk hebben al prachtige adelbrieven verzameld tegen de klok, maar de uitgetekende route van dinsdag is normaal toch een tikkeltje te zwaar voor deze mannen. En toch: Küng kan op een goede dag echt wel een heuveltje over en Cavagna werd in de tijdrit van het voorbije Critérium du Dauphiné – op toch een vergelijkbaar parcours – keurig derde. Deze twee renners hebben zich de voorbije dagen misschien toch wat kunnen sparen, wat dinsdag weleens de doorslag kan geven.

Mikkel Bjerg, die in het Critérium du Dauphiné de tijdrit wist te winnen, is normaal ook een gevaarlijke klant voor de zege. Mag de Deense ploeggenoot van Pogacar zich echter wel volledig binnenstebuiten trekken, een dag voor de misschien wel allesbeslissende bergrit naar Courchevel? Deze vraag kunnen we ook stellen voor Dylan van Baarle (Jumbo-Visma), die eveneens een bijzonder goede tijdrit in de benen heeft. Verder is het uitkijken naar de tijdritprestaties van Carlos Rodríguez en Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Bob Jungels (BORA-hansgrohe) en Ion Izagirre (Cofidis).

We noteren verder ook de namen van Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Felix Großschartner (UAE Emirates), Kasper Asgreen, Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), Pello Bilbao, Jack Haig en Fred Wright (Bahrain Victorious). En tot slot: wat mogen we verwachten van Mathieu van der Poel? De alleskunner van Alpecin-Deceuninck is erg sterk tegen de klok, maar is het parcours niet te lastig voor de Nederlander? En heeft de renner van Alpecin-Deceuninck wel zin om zich volledig te smijten voor een ereplaats?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jonas Vingegaard

*** Tadej Pogacar, Wout van Aert

** Adam Yates, Mattias Skjelmose, Jonathan Castroviejo

* Simon Yates, Matteo Jorgenson, Carlos Rodríguez, Rémi Cavagna

Weer en TV

De renners krijgen niet alleen af te rekenen met een lastig parcours, mee ook met tricky weeromstandigheden. Het lijkt namelijk te gaan regenen in en rond Passy en Comblaux. In de eerste uren blijft het bij momenten wel droog, maar daarna is er een grote kans op enkele lokale regenbuien. En de wind? Die waait maar zeer zwak tot matig.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.