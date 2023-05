Pogacar volgt nog altijd aangepast programma, maar: “Alles verloopt volgens plan”

Tadej Pogačar hoopt deze zomer voor een derde keer de Tour de France te winnen, maar de Sloveen is momenteel nog altijd volop aan het revalideren van een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. Pogačar volgt, ruim een maand voor de Tourstart in Bilbao, nog altijd een aangepast trainingsprogramma. Ploegleider Andrej Hauptman stelt in gesprek met RTV Slo de wielerfans echter gerust.

Tadej Pogačar brak goed vier weken geleden zijn pols bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik en sindsdien voert de Sloveen een race tegen de klok om in topvorm aan de start te kunnen verschijnen van de Tour de France (1-23 juli). De 24-jarige renner probeerde zijn conditie de voorbije weken met looptochten, traploopsessies (mét rugzak), fitnessoefeningen en fietstrainingen op de rollen op peil te houden.

De Sloveen draait zeker nog niet op volle toeren, maar oud-renner Hauptman maakt zich absoluut geen zorgen. “‘Alles verloopt volgens plan. Tadej voelt zich goed, maar je moet voorzichtig omspringen met dergelijke blessures. Pas als alles weer normaal is, kan hij ook op volle kracht weer trainen. Hij traint nu nog steeds volgens een aangepast programma.”

“Hij heeft veel oefeningen gedaan in het zwembad en met de fysiotherapeut. Ook loopt hij hard en doet hij krachtoefeningen. Binnenkort zal hij voor het eerst weer buiten fietsen. Hij zal de komende dagen een poging wagen, maar het is moeilijk om er nu al iets over te zeggen. Het zal allemaal afhangen van hoeveel pijn hij nog voelt. We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de eerste trainingen zo gemakkelijk mogelijk verlopen.”

Zonder wedstrijdritme naar de Tour?

De 24-jarige renner zal in aanloop naar de Tour waarschijnlijk geen wedstrijden meer betwisten, maar gaat met de ploeg wel mee op hoogtestage naar de Sierra Nevada. “Het is moeilijk voor te stellen dat hij fit zal zijn voor de Ronde van Slovenië. Wel gaan we met Tadej nog etappes van de komende Tour verkennen”, aldus Hauptman.