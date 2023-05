Joggen, traplopen en fietsen: Pogacar deelt eerste beelden van revalidatie

Tadej Pogačar brak goed drie weken geleden zijn pols bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik en sindsdien voert de Sloveen een race tegen de klok om in topvorm aan de start te kunnen staan van de Tour de France (1-23 juli). De renner van UAE Emirates kan inmiddels weer binnen fietsen, maar Pogačar vult zijn dagen ook met andere activiteiten.

De 24-jarige renner probeert zijn conditie met looptochten, traploopsessies (mét rugzak), fitnessoefeningen en fietstrainingen op de rollen op peil te houden. “Ik heb twee goeie weken achter de rug. Ik heb Monaco en de omgeving verkend, hard gewerkt op de rollen en mijn pols goed verzorgd”, schrijft hij op Instagram.

“Het is dus helemaal niet saai, maar het leukste is dat ik nu kan supporteren voor Urška Žigart (zijn vriendin, die profwielrenster is voor Jayco AlUla, red.) in Spanje. Ik zal jullie wel een nieuwe update geven zodra ik weer op de weg kan fietsen. Tot dan wacht mij nog heel wat werk in de keuken en de tuin.”

Evenepoel reageert: “Marathon man Pog!”

Remco Evenepoel, die na zijn corona-opgave in de Giro d’Italia thuis aan het uitzieken is, moedigt zijn collega en sportieve rivaal aan op Instagram. “Marathon man Pog. Blijf vechten, baas!”

UAE Emirates-teammanager Maurio Gianetti hoopt dat Pogačar begin juni weer voluit kan trainen op de weg. Het is de vraag of de Sloveen in aanloop naar de Tour nog een voorbereidingskoers kan afwerken, om zo nog wat koersritme op te doen in aanloop naar La Grande Boucle. In de Ronde van Frankrijk is Pogačar uit op sportieve revanche, nadat hij vorig jaar zijn meerdere moest erkennen in Jonas Vingegaard en zijn ploeg Jumbo-Visma.

