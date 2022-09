WK 2022: Pogacar voert Slovenië aan, geen Roglic en Mohoric

De selectie van Slovenië voor het WK in Wollongong is bekendgemaakt. De ploeg voor de wegrit (zondag 25 september) zal bestaan uit zes renners, waarvan Tadej Pogacar de kopman is. Primoz Roglic en Matej Mohoric zijn er niet bij.

Roglic kwam onlangs zwaar ten val in de Vuelta a España. Hoewel hij geen breuken had, moest de kopman van Jumbo-Visma = op dat moment tweede in het klassement – de wedstrijd gehavend verlaten. Nu zal Roglic dus ook niet afreizen naar Australië voor de wereldkampioenschappen. Dat geldt eveneens voor Mohoric, die na de Tour de France kampte met het Epstein-Barr-virus. Inmiddels reed de renner van Bahrain Victorious al wel weer het Canadese tweeluik.

Tadej Pogacar was ook aanwezig in Canada en schreef daar de Grand Prix Cycliste de Montréal op zijn naam. Hij klopte daar onder anderen Wout van Aert. Op het wereldkampioenschap op de weg zal Pogacar (die komende zondag ook de tijdrit zal betwisten) gesteund worden door Domen Novak, Jan Polanc, Jaka Pimozic, David Per en Jan Tratnik. Laatstgenoemde krijgt zelf wellicht ook kansen, want Tratnik is ‘Plan B’, vertelde bondscoach Uros Murn bij de presentatie van de ploeg op een persconferentie in Ljubljana.