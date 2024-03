maandag 18 maart 2024 om 19:45

Pogacar schuldbewust na nipte nederlaag: “Mag wel zeggen dat ik het wat verpest heb”

Tadej Pogacar liet zijn ploeggenoten van UAE Emirates de hele dag op kop rijden in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië, maar greep in Sant Feliu de Guíxols net naast de zege. De Sloveen liet zich verrassen door een late uitval van Nick Schultz.

“Het was een mooie dag. Ik genoot er echt van op deze goede wegen met lekker weer in een sterk peloton”, begint de tweevoudig Tourwinnaar nog op een positieve noot. “De ploeg heeft ontzettend hard gewerkt voor mij. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. In de finale… Ja, ik mag wel zeggen dat ik het wat verpest heb.”

“Ik had het gat naar Schultz direct dicht moeten rijden. En niet moeten gokken op iemand anders”, steekt Pogacar de hand in eigen boezem. “Jammer genoeg bleef ik dat te lang denken. Het bleek daarna niet meer mogelijk om Nick in te halen. Maar: hij heeft deze overwinning zeker niet gestolen. Zijn aanval in de laatste kilometer was best indrukwekkend, na goed ploegenspel van Israel-Premier Tech.”

De topfavoriet voor de eindzege zit echter niet bij de pakken neer. “Ik had nog wel een goede sprint en voelde me ook sterk. Morgen staat er een lastige etappe op het programma”, doelt hij op de bergrit naar Vallter 2000. “Dat wordt een lastige dag, maar het ziet er op papier heel mooi uit. We gaan het zien, ik heb er in elk geval zin in.”