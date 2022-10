Pogacar over Evenepoel: “Als ik wereldkampioen was, zou ik naar de Tour gaan”

Gaat Remco Evenepoel in 2023 naar de Tour de France? Of richt hij zich volgend jaar op de Giro d’Italia? Dat blijft ook na de presentatie van het Tourparcours afwachten. “Als ik wereldkampioen was, zou ik naar de Tour gaan”, is tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar duidelijk in gesprek met Het Nieuwsblad.

De Sloveen ging afgelopen donderdag, na de presentatie van de 110e editie van de Tour de France, kort in op Evenepoel. “Remco moet zijn eigen verhaal schrijven en zijn eigen programma samenstellen. Ik kan hem niet zeggen dat hij naar de Tour moet komen. Het is zijn beslissing. Hij is wereldkampioen en een van de beste renners. Maar als ik wereldkampioen was, zou ik naar de Tour gaan”, spreekt Pogačar zich uit.

Patrick Lefevere, de ploegmanager van (nu nog) Quick-Step-Alpha Vinyl, zei donderdag tegen Sporza dat er voorlopig nog geen knopen worden doorgehakt. “Ik sluit niets uit, maar ik heb al 101 keer gezegd dat we pas in december of januari beslissen. Het zou dom zijn om dat na amper vijf minuten te doen.” Evenepoel wist voor de Tourpresentatie al welke grote ronde hij in 2023 zal betwisten. “Maar we gaan het voorlopig nog niet vertellen”, was zijn reactie.

Terwijl in de Giro d’Italia van volgend jaar ruim zeventig tijdritkilometers zitten, hoeft in de de Tour de France 2023 slechts 22 kilometer tegen de klok te worden gereden. Enkel in 2015 lag dat aantal lager. Voor een tijdritspecialist als Evenepoel maakt dat de keuze voor de Ronde van Frankrijk wellicht minder aantrekkelijk, maar Tourbaas Christian Prudhomme ziet hem toch graag starten in zijn ronde. “We zouden absoluut verheugd zijn met de komst van Evenepoel, in welk jaar dat ook zal zijn.”