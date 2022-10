Tour 2023: Slechts een keer waren er minder individuele tijdritkilometers

Een Tour de France met slechts 22 kilometer aan individuele tijdrit, dat is nog niet vaak voorgekomen. Slechts een keer in de historie van de Ronde van Frankrijk lag het aantal individuele tijdritkilometers lager en dat was in 2015.

Bij de parcourspresentatie van de Tour de France 2023 heeft de organisatie aangekondigd dat er ‘maar’ een rit tegen de klok is opgenomen in het rittenschema. Het gaat om de zestiende etappe, aan het begin van de slotweek, van Passy naar Combloux. De tijdrit is 22 kilometer lang en kent ook nog een zware finale, met onder meer de Côte de Domancy (2,5 km aan 9,4%) vlak voor de finish.

Statistiekenaccount Ammattipyoraily meldt dat alleen in 2015 er minder individuele tijdritkilometers opgenomen waren in een Tourparcours. Toen startte de ronde met een chrono van 13,8 kilometer door Utrecht. Dat jaar was er op de negende dag nog wel een ploegentijdrit van 28 kilometer. Als we kijken naar alle tijdritkilometers (ook ploegentijdritten meegerekend) dan heeft 2023 wel het all time laagterecord in handen.

Afgelopen seizoen, toen Jonas Vingegaard namens Jumbo-Visma de Tour won, werd er twee tijdritten verreden. In Kopenhagen werd gestart met een beproeving van 13,2 kilometer en op de voorlaatste dag was er een tijdrit van 40,7 kilometer naar Rocamadour. Bij elkaar goed voor 53,9 kilometer tegen de klok.

