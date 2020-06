Pogacar nog een jaar tijdritkampioen: “Hier winnen voelt heel goed” zondag 28 juni 2020 om 18:04

Tadej Pogacar wist zondag zijn Sloveense tijdrittitel met succes te verdedigen, en dat met concurrentie van Primoz Roglic. Voor de klimmer van UAE Emirates een revanche op vorige week, toen hij door de Jumbo-Visma-kopman verslagen werd in de wegrit.

Pogacar is dan ook blij dat hij zich op kon richten in de klimtijdrit. “Na mijn tweede plek van vorige week ben ik teruggekeerd, dat ik hier kan winnen voelt heel goed. Ik kende het parcours al heel goed en we hebben de route afgelopen week veel getraind”, reageert hij op de ploegsite.

Tijdens de tijdrit koos Pogacar voor een andere strategie dan zijn collega-favoriet. Hij koos namelijk vanaf de start voor een gewone racefiets tijdens de steile klim, waarna hij op de top wisselde naar zijn tijdritfiets. Roglic koos op zijn beurt ervoor om de hele tijdrit op de tijdritfiets te rijden.