Tadej Pogacar verrast Primoz Roglic en pakt Sloveense tijdrittitel zondag 28 juni 2020 om 14:33

Primoz Roglic heeft naast Sloveense tijdrittitel gegrepen: Tadej Pogacar troefde de topfavoriet van Jumbo-Visma namelijk af. Pogacar was in na een 15,7 kilometer lange klimtijdrit naar Pokljuka negen seconden sneller dan Roglic. Vorig jaar werd Pogacar ook al Sloveens tijdritkampioen.

Opvallende deelnemer aan het kampioenschap was Alessandro De Marchi. De Italiaan van CCC kreeg dispensatie om mee te doen en zette een tijd van 34:21 minuut neer, maar dat was niet genoeg om de thuisrijders voor te blijven. Good old Janez Brajkovic dook vervolgens met een tijd van 33:03 naar de voorlopige leiding.

De grote kleppers, met uittredend tijdritkampioen Tadej Pogacar en tijdritkanon Primoz Roglic, kwamen als laatsten pas aan de start. De jongeling van UAE Emirates zette in de regen een tijd van 31:10 op de borden en was daarmee op dat moment verreweg de snelste, waarna het alleen nog wachten was op Roglic. Die beet zich echter stuk op de tijd van Pogacar.

De kopman van Jumbo-Visma gaf aan de streep negen seconden toe (31:19) en liep daardoor de dubbel mis. Hij mocht na afloop het zilver in ontvangst nemen, terwijl het brons voor Jan Polanc (32:57) was.

Bij de vrouwen ging de titel naar Urska Zigart van Alé BTC Ljubljana. Zij was op hetzelfde parcours als de mannen ruim drie minuten sneller dan de nummer twee.