Primoz Roglic grijpt Sloveense titel na directe strijd met Tadej Pogacar zondag 21 juni 2020 om 17:34

Primoz Roglic is de nieuwe Sloveens kampioen wielrennen. De kopman van Jumbo-Visma was tijdens het nationale kampioenschap, de eerste grote UCI-wedstrijd sinds de uitbraak van het coronavirus, de beste op de steile slotklim. Roglic verwees mede-favoriet Tadej Pogacar in een direct duel naar het zilver.

Kopgroep van vier

Klokslag 14.00 uur begonnen de Sloveense profs aan hun kampioenschap over 146 kilometer: het waren de eerste wedstrijdkilometers van een UCI-wedstrijd in Europa sinds de vroegtijdig beëindigde Parijs-Nice. De eerste kopgroep was ook snel een feit, en met Jan Tratnik zat daar een grote naam bij. De coureur van Bahrain McLaren kreeg drie andere renners met zich mee: Matic Groselj (Ljubljana Gusto-Santic), Ziga Horvat (Adria Mobil) en Nik Cemazar (KK Kranj).

In het peloton kwam de achtervolging langzaam op gang, maar heel groot werd de voorsprong van de koplopers niet. Lange tijd schommelde de voorsprong van de koplopers tussen de drie en vier minuten. De koers bevond zich op dat moment nog op de nagenoeg vlakke lokale rondes. Luka Mezgec, als sprinter en eenling van Mitchelton-Scott nagenoeg kansloos met de slotklim aan het einde, was een van de gangmakers in de achtervolging. Hij leek zich zo in te zetten voor die andere eenling, Primoz Roglic. Ook Jan Polanc, ploeggenoot van Tadej Pogacar, zette zich mee op kop.

Spanning op de slotklim

Met nog twee lokale rondes voor de slotklim verloor Ziga Horvat het contact met zijn medevluchters, waarna ook Matic Groselj afhaakte. De twee overgebleven aanvallers begonnen daarna met een kleine minuut voorsprong aan de slotklim naar Ambrož pod Krvavec (8,3 km aan 7,8%) en hielden nog even stand.

Daarachter dunde het peloton al snel uit naar een selecte groep favorieten, met onder meer Primoz Roglic, Tadej Pogacar en Matej Mohoric. Ook good old Janez Brajkovic meldde zich op de voorposten. Het was duidelijk dat Roglic en Pogacar elkaar in de gaten hielden, want elke aanval werd direct gecounterd.

Toch wist de kopman van Jumbo-Visma op vier kilometer van de finish zijn collega van UAE Emirates van zich af te schudden. Dat was maar voor kort, want Pogacar keerde snel terug in het wiel van Roglic. De twee wereldtoppers waren aan elkaar gewaagd en lieten het uiteindelijk aankomen op de laatste kilometer: daarin reed Rogla weg van zijn jongere landgenoot om de zege te pakken. Pogacar werd tweede, Mohoric derde.

Opvolger Novak

Door zijn overwinning zien we Primoz Roglic, die in eigen land voor het eerst dit seizoen wedstrijdkilometers maakte, het komende jaar in de Sloveense kampioenstrui rondrijden. Hij volgt op de erelijst Domen Novak van Bahrain McLaren op. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Ursa Pintar.



Groot feest bij Primoz Roglic na het behalen van de Sloveense titel op de weg! 🇸🇮https://t.co/43vJIU8vwh pic.twitter.com/bQjlTcgsgs — WielerFlits.nl (@WielerFlits) June 21, 2020