Pogacar loopt verder uit op Vingegaard: “Begin nu relaxter aan de ploegentijdrit”

Tadej Pogacar heeft maandag opnieuw een goede zaak gedaan in het algemeen klassement van Parijs-Nice. De Sloveen pakte zes bonificatieseconden bij een tussensprint en liep zo verder uit op Jonas Vingegaard, op papier zijn grootste concurrent. “Ik ben blij dat ik een kleine marge heb kunnen vergaren”, zei Pogacar na afloop van de tweede rit tegen Cycling Pro Net.

“Ik deed mijn uiterste best in de sprint”, aldus de tweevoudig Tourwinnaar, die Michael Matthews en Nathan Van Hooydonck versloeg bij de tussensprint op twaalf kilometer van de eindstreep. Omdat hij gisteren ook al zes seconden meesnoepte, staat hij nu twaalf seconden voor Vingegaard. “Nu kan ik relaxter naar morgen toewerken, want het wordt een heel zware ploegentijdrit. We hebben nu wat meer vertrouwen.”

De ruim 32 kilometer lange ploegentijdrit van dinsdag heeft aangepast regels, maar Pogacar weet niet welke rol dat gaat spelen. “Speciale regels of gewone regels… Ik heb niet veel ploegentijdritten gedaan in mijn leven. Slechts twee, waarvan slechts één bij de profs. Ik weet niet wat ik echt moet verwachten, maar ik heb er zin in. We gaan er voor de volle honderd procent voor. Of we een tactiek hebben? Ja, vol gas geven!”, lachte hij.

Zullen de nu al gewonnen seconden in Nice van doorslaggevend belang blijken? “Het kán heel belangrijk zijn, maar het is ook mogelijk dat het uiteindelijk niet uitmaakt. Je weet het nooit. Maar in het moderne wielrennen telt doorgaans elke seconde.”

