Mads Pedersen klopt Olav Kooij met klein verschil in tweede rit Parijs-Nice

Mads Pedersen heeft de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Deen van Trek-Segafredo was in de massasprint te snel voor Olav Kooij, die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Magnus Cort werd derde. Pedersen is door de bonificatieseconden ook de nieuwe leider.

Nadat Tim Merlier Parijs-Nice zondag opende met een sprintzege, leken de geklopten maandag een kans op revanche te krijgen. Tussen Bazainville en Fontainebleau kwamen de renners twee heuvels tegen, maar veel stelden die hellingen niet voor. Bovendien lagen ze ver van de streep. Een sprint leek na ruim 163 kilometer dus het meest waarschijnlijke scenario.

Eén man alleen op kop

De aanvalstypes leken dat ook te beseffen, want er was weinig animo voor de vroege vlucht. Jonas Gregaard (Uno-X) ging dan maar in zijn eentje op avontuur. De 26-jarige Deen kreeg een voorsprong van ruim vier minuten op het peloton, waar de wind met nog 75 kilometer te gaan even voor wat onrust zorgde. Een plukje renners waaide eraf, maar al snel kwam alles weer bij elkaar. De voorgift van Gregaard verdween vervolgens snel.

Met nog 54 kilometer te gaan, werd de Deen weer ingerekend door het peloton. Het pak bleef daarna bij elkaar, maar verloor – voor een moment – wel Pierre Latour. De Fransman, die in de openingsrit nog in de aanval ging met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, kwam op een kleine kilometer voor het einde ten val. Hij kon zijn weg wel weer vervolgen en terug aansluiten.

Het was vervolgens in volle vaart richting de finish, maar voordat de snelle mannen konden strijden om de zege, was er op dertien kilometer van de streep eerst nog een tussensprint. Daar klopte Pogacar zijn vriend Michael Matthews en Vingegaards ploeggenoot Nathan Van Hooydonck. Laatstgenoemde kon dus niet voorkomen dat de Sloveen de volle buit aan bonificatieseconden pakte.

Sprinten

In de kilometers die volgenden, probeerden de sprintersploegen hun speerpunt vooraan af te zetten. Trek-Segafredo slaagde daar het beste in. Mads Pedersen wist het werk van zijn ploeg vervolgens af te maken door als eerste over de streep te komen. Hij hield Olav Kooij van Jumbo-Visma af. Magnus Cort werd derde. Tim Merlier, de winnaar van gisteren, zat te ver. Hetzelfde gold voor Arnaud De Lie.