zaterdag 7 oktober 2023 om 17:49

Pogacar kreeg na krampaanval middel uit de volgwagen: “Een antikrampdrankje”

Het was nog even schrikken op ruim tien kilometer van de finish in de Ronde van Lombardije. Tadej Pogacar, die op weg was naar de overwinning, kreeg plots last van kramp. De Sloveen van UAE Emirates kon echter wel gewoon doorrijden, mede door… een antikrampdrankje.

Op twaalf kilometer van de finish sloeg de solerende Pogacar plots op zijn bovenbenen: een teken van kramp. “Het klopt inderdaad dat ik last kreeg van krampen. Eerst in mijn rechterbeen, toen in mijn linkerbeen. Ik dacht even: het is klaar. Maar ik kon gelukkig blijven doorfietsen. Ik nam wel bewust wat gas terug en probeerde wat aerodynamischer op de fiets te zitten”, liet hij na afloop weten in het flashinterview.

Pogacar kreeg al snel hulp vanuit de volgwagen van UAE Emirates. Er werd hem namelijk een klein flesje aangereikt. “Het was een antikrampdrankje”, gaf de winnaar aan voor de camera van VTM. “Het hielp een beetje, maar toch moest ik mijn tempo bijstellen. Want er kwam nog een klimmetje aan. De laatste kilometers waren te zwaar om vol op power te gaan.”

De 25-jarige coureur liep in de daaropvolgende kilometers wel alsmaar verder uit en had uiteindelijk alle tijd om in finishplaats Bergamo het zegegebaar te maken. Het is voor Pogacar alweer de derde opeenvolgende overwinning in Il Lombardia, en de vijfde monumentale zege uit zijn carrière.