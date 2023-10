zaterdag 7 oktober 2023 om 17:13

De zege van Pogacar in de Ronde van Lombardije is in meerdere opzichten bijzonder

De zege van Tadej Pogacar in de 117e editie van de Ronde van Lombardije is in meerdere opzichten bijzonder. De Sloveen is namelijk pas de derde renner in de geschiedenis die deze koers drie jaar na elkaar wint.

Enkel Alfredo Binda (van 1925 tot en met 1927) en Fausto Coppi (1946-1949) – twee Italiaanse wielergrootheden – deden het hem voor. Met vijf overwinningen is Coppi overigens nog wel altijd de recordhouder in ‘de koers van de vallende bladeren’. De nog altijd maar 25-jarige Pogacar staat nu op drie overwinningen, maar zal dus nog twee keer moeten zegevieren in de Italiaanse koers om het record te evenaren.

Nog een opvallende statistiek: Pogacar is nog altijd maar de derde renner in de wielerhistorie die in één seizoen de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Lombardije weet te winnen. Rik Van Looy (in 1959) en Hennie Kuiper (1981) wisten dit lang geleden al eens te bewerkstelligen.

In een rijtje met Hinault en Gilbert

In het huidige peloton doet overigens niemand beter dan Pogacar, als we kijken naar overwinningen in monumentale klassiekers. Op zijn palmares prijken nu al vijf monumentale overwinningen, met de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en dus drie keer de Ronde van Lombardije. De eerstvolgende (actieve) renner, Mathieu van der Poel, doet het met vier zeges overigens ook niet verkeerd.

Met zijn derde zege in Lombardije plaatst Pogacar zich nu in een rijtje met Gaetano Belloni, Rik Van Steenbergen, Bernard Hinault, Michele Bartoli, Paolo Bettini en Philippe Gilbert. Deze renners wonnen tijdens hun carrière ook vijf wielermonumenten. De recordhouder, Eddy Merckx, staat op maar liefst 19 stuks.