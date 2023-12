woensdag 20 december 2023 om 08:59

‘Pogacar grootverdiener in het peloton, Van Aert en Van der Poel bij eerste tien’

Tadej Pogacar is anno 2023 de best betaalde wielrenner. Tenminste, als we La Gazzetto dello Sport, TotalVelo en Het Laatste Nieuws mogen geloven. De Belgische krant publiceerde een lijst met grootverdieners. De tweevoudig Tourwinnaar zou jaarlijks 6 miljoen euro opstrijken.

Pogacar, die sinds zijn profdebuut in 2019 uitkomt voor UAE Emirates, zou bij zijn werkgever dus zes miljoen euro per jaar verdienen. De nummer twee in de lijst is – misschien enigszins verrassend – Tom Pidcock. De veelzijdige Brit van INEOS Grenadiers – die uitblinkt op de weg, in de cross én op de mountainbike – zou een jaarsalaris hebben van vier miljoen euro.

Een ploeggenoot van Pidcock bij INEOS Grenadiers, Geraint Thomas, volgt met een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro op de derde plaats. Wat opvalt, is dat de Britse formatie met maar liefst drie van zijn renners in de top-5 staat. De Colombiaan Egan Bernal krijgt jaarlijks drie miljoen euro op zijn bankrekening gestort. De Sloveense ronderenner Primoz Roglic (2,9 miljoen euro) maakt de top-5 vol.

Wout van Aert (2 miljoen euro) en Remco Evenepoel (2 miljoen) zijn de best betaalde Belgen, Mathieu van der Poel boert als best betaalde Nederlander ook goed met een jaarsalaris van twee miljoen. Verder in de top-10 komen we nog de namen tegen van Tourwinnaar Jonas Vingegaard (2,5 miljoen euro) en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe (2,3 miljoen euro).

Kanttekeningen

De grote vraag is of deze lijst wel een goede afspiegeling is van de daadwerkelijke verhoudingen. Zo zou Wout van Aert (van 2,2 naar 2 miljoen euro) er in vergelijking met bijvoorbeeld twee jaar geleden op achteruit zijn gegaan. Verder ontbreken renners als Chris Froome en Peter Sagan in de nieuwe lijst, terwijl de Brit en Slowaak eerder nog werden gezien als twee absolute grootverdieners.

Lijst met grootverdieners (bruto salaris) in 2023, volgens La Gazzetta dello Sport en TotalVelo

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) – 6 miljoen euro

2. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) – 4 miljoen euro

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) – 3,5 miljoen euro

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – 3 miljoen euro

5. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) – 2,9 miljoen euro*

6. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) – 2,5 miljoen euro

7. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) – 2,3 miljoen euro

8. Wout van Aert (Jumbo-Visma) – 2 miljoen euro

9. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) – 2 miljoen euro

10. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – 2 miljoen euro

* Primoz Roglic komt volgend jaar uit voor BORA-hansgrohe, maar dit gaat over zijn vermeende jaarsalaris in dienst van Jumbo-Visma.