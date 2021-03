‘Froome grootverdiener in het peloton, Van Aert bij de eerste tien’

Chris Froome is anno 2021 de best betaalde wielrenner. Tenminste, als we L’Équipe en Het Nieuwsblad mogen geloven. De Franse krant publiceerde een lijst met grootverdieners. De viervoudig Tourwinnaar zou jaarlijks 5,5 miljoen euro opstrijken.

Froome, die tegenwoordig uitkomt voor Israel Start-Up Nation, zou bij zijn nieuwe werkgever dus 5,5 miljoen euro per jaar verdienen. Tourwinnaar Tadej Pogačar en Peter Sagan volgen hem op de hielen: beide renners kunnen volgens L’Équipe rekenen op een jaarsalaris van 5 miljoen. Geraint Thomas (3,5 miljoen) en Egan Bernal (2,8 miljoen) vervolledigen de top-5.

Wout van Aert (2,2 miljoen euro) is de best betaalde Belg, Mathieu van der Poel boert als best betaalde Nederlander ook goed met een jaarsalaris van twee miljoen. Wie goed kijkt naar de top-20, ziet maar liefst vijf renners van INEOS Grenadiers met Thomas, Bernal, Michał Kwiatkowski, Richard Carapaz en Adam Yates.

Kwaliteit, nationaliteit en exposure

Er zijn anno 2021 zeventien renners die minstens twee miljoen euro per jaar verdienen, als we tenminste mogen afgaan op de laatste berekeningen van de Franse sportkrant. Het Nieuwsblad vroeg aan wielermakelaar Dries Smets wat de belangrijkste factoren zijn die bepalen hoeveel een renner verdient. “Het gaat eerst en vooral over de intrinsieke kwaliteiten.”

Renners die meedoen om de eindzege in de Tour, verdienen over het algemeen ook meer. “De Tour blijft nu eenmaal de belangrijkste koers van het jaar. Als je het daar goed doet, dan zal er om jou worden gevochten.” Verder kijken de ploegen ook naar de nationaliteit van een renner. Renners uit grotere economieën zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland hebben een streepje voor.

Smets: “Soms zeggen ploegen letterlijk dat ze een renner uit een specifiek land zoeken. Voor de sponsors is dat belangrijk als ze voet aan wal willen krijgen in dat land.” Tot slot gaat het ook om de persoonlijkheid en exposure van een coureur. “Het is voor sponsors interessant als de renners willen meewerken. Denk maar aan Julian Alaphilippe, die intussen 750.000 volgers heeft op Instagram. Hij bereikt heel wat mensen.”

Lijst met grootverdieners (bruto salaris), volgens L’Équipe en Het Nieuwsblad

1. Chris Froome (Israel Start-Up Nation) – 5,5 miljoen euro

2. Tadej Pogačar (UAE Emirates) – 5 miljoen euro

3. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) – 5 miljoen euro

4. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) – 3,5 miljoen euro

5. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – 2,8 miljoen euro

6. Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) – 2,5 miljoen euro

7. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) – 2,3 miljoen euro

8. Wout van Aert (Jumbo-Visma) – 2,2 miljoen euro

9. Alejandro Valverde (Movistar) – 2,2 miljoen euro

10. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) – 2,2 miljoen euro

11. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) – 2,1 miljoen euro

12. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) – 2 miljoen euro

13. Adam Yates (INEOS Grenadiers) – 2 miljoen euro

14. Primož Roglič (Jumbo-Visma) – 2 miljoen euro

15. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) – 2 miljoen euro

16. Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech) – 2 miljoen euro

17. Romain Bardet (Team DSM) – 2 miljoen euro

18. Elia Viviani (Cofidis) – 1,9 miljoen euro

19. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) – 1,9 miljoen euro

20. Fernando Gaviria (UAE Emirates) – 1,8 miljoen euro