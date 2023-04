Pogacar feliciteert Evenepoel met zege in Luik: “Ons gevecht moet nog even wachten”

Wielerliefhebbers keken zondag reikhalzend uit naar het duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogačar in Luik-Bastenaken-Luik, maar door een valpartij van die laatste kwam dat er niet van. De Sloveen heeft inmiddels van zich laten horen via social media.

“Tsja, shit happens. Ik heb geluk dat ik alleen mijn pols heb gebroken, gezien de bizarre valpartij. Ik wens Mikkel Honoré (de Deen ging vanwege twee lekke banden als eerste onderuit en nam Pogačar mee in zijn val, red.) de best mogelijke revalidatie. Hij ging namelijk nog harder onderuit.”

“Het is moeilijk om te beschrijven hoe blij ik ben met de steun van fans, familie, vrienden, mijn ploeg en – met name – het ziekenhuispersoneel. Ik ben ze echt ontzettend dankbaar. Ik hoop jullie allemaal weer snel te zien, en ik moet Remco Evenepoel feliciteren met zijn overwinning. Ons gevecht moet nog even wachten”, eindigt hij met een veelzeggende emoji.

Pogačar heeft meerdere breuken in zijn pols opgelopen bij zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. De renner is inmiddels al geopereerd in het ziekenhuis van Gent. Volgens meerdere media staat hij vier tot zes weken aan de kant.

