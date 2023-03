Pogacar en co beperken de schade in Parijs-Nice: “Wel tevreden met deze prestatie”

23 seconden: dat was het verschil tussen Jumbo-Visma en UAE Emirates na de ploegentijdrit in Parijs-Nice. Tadej Pogačar verloor met andere woorden kostbare tijd op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, maar wist de schade wel aardig te beperken. De Sloveen was na afloop dan ook redelijk tevreden.

“Ik weet dat we beter konden, maar ik ben wel tevreden met deze prestatie. We hebben alles gegeven en we hebben denk ik alles eruit gehaald wat erin zat. Tim (Wellens, red.) was nog een beetje vermoeid, hij kwam net terug uit Strade Bianche. Ook hebben we onze fietsen pas een paar dagen geleden gekregen.”

“Toch hebben we het erg goed gedaan en we hebben nu een goede uitgangspositie voor de volgende etappes. Ik ben blij dat we nu een beetje kunnen relaxen en achterover kunnen leunen, nu wij niet de leiding hebben. Daar moeten we van zien te profiteren”, liet de Sloveen na afloop weten aan de verzamelde pers.

De tweevoudige Tourwinnaar heeft verder genoten van de ploegentijdrit. “Ik hou van deze discipline. Ik hoop dat we dit in de toekomst vaker mogen doen. Het was echt een leuke ervaring.” In het algemeen klassement staat Pogačar nu tiende. Het verschil met Vingegaard is elf seconden in het voordeel van de Deen.