dinsdag 19 maart 2024 om 18:34

Pogacar dolt met collega-wielrenners: Sloveen verstopt zich na aanval in de bosjes

Het was een opvallende mededeling van de wedstrijdjury van de Ronde van Catalonië: Tadej Pogacar in de aanval op ruim 160 kilometer van de finish. De Sloveen ging er samen met zijn ploeggenoot Domen Novak vandoor in het eerste wedstrijduur, maar liet zich uiteindelijk weer inrekenen. Al was het peloton daar aanvankelijk niet van op de hoogte.

De vroege aanval van Pogacar was niet gepland, zo vertelde hij na afloop van de eerste bergetappe aan Cycling Pro Net. “Niemand begon met aanvallen. Israel-Premier Tech wilde geen kopwerk doen, dus toen besloten we zelf maar het werk op te knappen. We kwamen vanuit de achtergrond, maar niemand kwam met ons mee. We hadden zo opeens een gaatje en besloten dan maar door te gaan.”

Pogacar en zijn land- en ploeggenoot Domen Novak reden zo plots vooruit, maar dit duurde niet lang. “We besloten te stoppen voor een pee pee (plaspauze, red.)”, lacht de ritwinnaar. “En daarna verstopten we ons in de bosjes. Het peloton wist niet waar we waren, haha. Just a little bit of fun“, laat Pogacar met een brede glimlach weten.

De kopman van UAE Emirates hield zich in de daaropvolgende wedstrijduren wat meer gedeisd, maar deelde op de slotklim naar Vallter 2000 een mokerslag uit aan zijn concurrenten voor de eindzege. De tweevoudig Tourwinnaar reed op de slotklim van elf kilometer (aan 7,5%) bijna anderhalve minuut weg van zijn eerste belagers, Mikel Landa en Aleksandr Vlasov.