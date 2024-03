dinsdag 19 maart 2024 om 17:29

Tadej Pogacar houdt flink huis in Ronde van Catalonië: “Maar het was wel erg zwaar”

Tadej Pogacar begon al als topfavoriet aan de Ronde van Catalonië, maar lijkt na de eerste bergetappe al zeker van eindwinst. De kopman van UAE Emirates reed op de slotklim naar Vallter 2000 zijn concurrenten op een hoop, en gaat nu ruimschoots aan de leiding in het algemeen klassement.

En toch was het ook voor Pogacar afzien op weg naar de top op 2.146 meter boven zeeniveau. Met muts en een extra dik winterjack deed de winnaar van de dag al bibberend zijn verhaal in het flashinterview. “We begonnen nog met erg mooi weer, het voelde aan als zomer. Maar daarna zagen we de wolken opdoemen. Jammer genoeg begon het op de voorlaatste klim al te regenen.”

Hierdoor werd de op papier al zware finale nog een tikkeltje lastiger, ook voor Pogacar. “De weersomstandigheden waren erg zwaar. Het was ook nog eens een zware slotklim, op hoogte. Dat voel je ook meteen. Dat maakt het dus nog zwaarder, maar ik ben heel blij met deze overwinning.”

Pogacar keek ook nog even terug op zijn twee demarrages, eerder in de koers. “Mijn aanval bij de start was gewoon een grappig moment met Domen”, doelt hij op zijn ploeggenoot Domen Novak. “En in de afdaling van de voorlaatste klim voelde ik me comfortabel. Ik reed gewoon mijn eigen tempo. Het was verder niets speciaals.”